Assium, il risparmio energetico a garanzia dell’ambiente e delle bollette

Il risparmio energetico è un tema sempre più importante sia dal lato economico sia per il suo impatto ambientale – Ecco i consigli dell’utility manager Assium per la gestione delle utenze in occasione della giornata internazionale

Per un futuro più sostenibile si parte dai piccoli gesti, anche nel risparmio energetico. Un tema al centro della giornata internazionale ad esso dedicata, ogni 18 febbraio dal 2005, nata contestualmente al Protocollo di Kyoto. Per l’utility manager Assium è l’occasione di sensibilizzare gli italiani sugli stili di vita e i processi produttivi: perché ridurre gli sprechi energetici in casa e in ufficio è un modo per contribuire personalmente alla lotta ai cambiamenti climatici e al raggiungimento degli obiettivi sostenibili fissati dall’Europa; ma permette anche un risparmio economico individuale, oggi da non sottovalutare anche a causa dell’aumento delle bollette.

Per la 17esima Giornata Internazionale del Risparmio Energetico, Assium ha previsto numerose iniziative per accrescere la consapevolezza e attivare virtuosismi capaci di dare una visione più green e circolare per il futuro. Un futuro che inizia oggi e non domani. Anche se la sostenibilità e l’importanza di ridurre l’impatto ambientale sono sempre più radicati nella nostra società, è anche vero che la battaglia è molto lontana dall’essere vinta.

È necessario cambiare le nostre abitudini quotidiane e risparmiare risorse energetiche per salvare il nostro pianeta e lasciare un mondo vivibile alle future generazioni. È nelle piccole scelte quotidiane che si può esercitare un risparmio energetico capace di ridurre l’impatto ambientale. Una regola che vale sia per le famiglie sia per le aziende. Questo approccio, insieme a un professionista certificato come l’utility manager, può assicurare un risparmio tangibile e verificabile nelle proprie bollette.

Assium: il ruolo dell’utility manager

L’utility manager mette al servizio di imprese e privati le sue competenze appunto nel settore delle utilities: luce, gas, telefono e connettività. L’anello di congiunzione tra il mercato – dominato da realtà sempre più aggressive – e i consumatori che spesso si ritrovano in difficoltà per scarse competenze sul tema. Con questo obiettivo nasce un anno e mezzo fa Assium (Associazione Italiana Utility Manager), aggiornato su tutti i temi che riguardano la produzione e il consumo dell’energia, con l’obiettivo di disciplinare il mercato delle utilities rendendo obbligatoria la certificazione per tutti coloro che vogliano operare in questo campo.

Alimentare un comportamento sano e leale fra gli attori economici e sociali è fra gli obiettivi dell’Associazione. Una mission guidata da quattro principi: etica, professionalità, formazione e conoscenza.

Assium: a sostegno di imprese e famiglie

Tra i suoi compiti quello di consigliare le aziende sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista del consumo dell’energia, supportando e promuovendo quelle realtà che si fanno ambasciatrici di questo cambiamento. Mentre per quanto riguarda le famiglie, le cui bollette gravano sul bilancio famigliare, il focus riguarda chiaramente le modalità di consumo. Ecco i consigli di Assium per fare nel nostro piccolo la differenza:

1. Le lampadine smart che possono essere spente o accese anche da remoto forniscono un grande risparmio energetico rispetto a quelle tradizionali;

2. Gli elettrodomestici con una classe energetica elevata, da A in su, favoriscono il risparmio energetico;

3. Le caldaie a condensazione fanno risparmiare notevolmente, grazie a minori sprechi, rispetto a quelle tradizionali e producono anche molte meno emissioni inquinanti.

Questa giornata ci ricorda che le risorse del nostro pianeta non sono infinite e che devono essere usate con giudizio perché “non esiste un pianeta B”.