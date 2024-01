Arte mercato e Ambiente. Global Art Forum 17a edizione e Art Dubai 2024

Global Art Forum vertice che esamina le condizioni dei cambiamenti metereologici, alla sua 17a edizione, si terrà in occasione della prossima fiera di arte contemporanea Art Dubai 2024

In occasione della fiera Art Dubai che si terrà dal 29 febbraio al 3 marzo si terrà anche il Global Arte Forum “WHETHER OR NOT” alla sua 17a edizione.

Art Dubai

Art Dubai, la principale piattaforma internazionale per l’arte e gli artisti del Medio Oriente e del Sud del mondo, ha annunciato i dettagli dei programmi e delle partnership per la sua 17a edizione, che si svolgerà a Madinat Jumeirah, Dubai. Tenuta sotto il patrocinio di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, la fiera si terrà dal 1 al 3 marzo, con anteprime il 28 e 29 febbraio. Tutti gli espositori di Art Dubai Contemporary 2024 qui.

Global Art Forum

Il vertice transdisciplinare di punta di Art Dubai, il Global Art Forum, si intitola “Whether or not“, ed esamina la relazione tra condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti estremi. Questa edizione è organizzata dal Commissario Shumon Basar e dalla curatrice Nadine El-Khoury e si svolgerà il 29 febbraio e il 1 marzo 2024. Inondazioni, siccità, tempeste, smog: il 21° secolo, dal punto di vista climatico, ha sempre più il carattere dell’Antico Testamento. Gli eventi meteorologici estremi non si limitano più al “mondo in via di sviluppo”, ma si verificano ormai ovunque. Nel frattempo, la minaccia di estinzione suscita innovazioni urgenti – e immaginazione. Il Global Art Forum 17 presenterà le culture, le tecnologie, le scienze e le iniziative relative alle condizioni meteorologiche estreme e ai cambiamenti estremi con molti degli artisti, architetti, accademici, curatori e pensatori più interessanti del mondo. Tra i relatori che hanno contribuito al forum figurano la direttrice del progetto Guggenheim Abu Dhabi, la dott.ssa Stephanie Rosenthal; Direttore AMO presso l’Office of Metropolitan Architecture di Rotterdam, Samir Bantal; Fondatrice dello Studio Anne Holtrop in Bahrain, Anne Holtrop; Artista e Ricercatore, Madrid, Gabriel Alonso; Artista kuwaitiana con sede a Berlino, Monira Al Qadiri tra gli altri.

Il Global Art Forum è un vertice annuale e transdisciplinare, con sede a Dubai, che combina pensiero originale e temi contemporanei in un ambiente intimo e vivo. Dal 2007, il Forum è una parte fondamentale della vasta programmazione culturale di Art Dubai. Dotato di discorsi dal vivo guidati da un tema curato, il Global Art Forum ha riunito oltre 500 menti globali dalla cultura pop al mondo accademico rinomato: artisti, curatori, direttori di musei, registi, romanzieri, storici, filosofi, tecnologi, imprenditori, musicisti e artisti. Al centro del continuo successo del Global Art Forum c’è il dialogo che la piattaforma promuove attraverso le discipline, riferendo da ogni parte del mondo per dipingere un vero ritratto del 21° secolo di come pensa il mondo globalizzato. Il Forum è stato invitato a presentare edizioni speciali alla Royal Academy of Arts, Londra; e l’ArtScience Museum, Singapore.

Commissario Shumon Basar Scrittore, editore e curatore. Curatrice Nadine El Khoury, ricercatrice che lavora all’intersezione tra arte ed ecologia con particolare attenzione al regno botanico.