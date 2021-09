Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Arte contemporanea e filantropia, opere in asta per sostenere il basket

Una mostra asta a New York (28 settembre) da Phillips a beneficio di Project Backboard, un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora con artisti per trasformare i campi da basket in vivaci spazi comunitari.

The Crossover, il nome della mostra-vendita è curata da Saint Fleur e presenta un’entusiasmante selezione di opere di 13 artisti, da nomi affermati come Robert Reed e Rashid Johnson ai nuovi arrivati ​​Milo Matthieu, Delphine Desane e Robert Peterson. Gli artisti partecipanti stanno donando i proventi della vendita per supportare il progetto Backboard, la cui missione è dedicata a garantire che tutte le comunità abbiano un luogo sicuro e invitante per giocare a basket, organizzando lavori di ristrutturazione unici e guidati dagli artisti dei campi da basket pubblici. Nello spirito del mix di basket e arte di The Crossover, la mostra mette in evidenza una formazione iniziale di cinque di quegli artisti (e un “sesto uomo” dalla panchina), ognuno dei quali esplora temi all’intersezione dell’identità contemporanea. Delphine Desane è una pittrice cresciuta a Parigi da genitori haitiani e promuove rappresentazioni esuberanti ed espansive della maternità e della femminilità nera. Desane collega il mondo dell’arte e della moda: stilista di formazione, si è decisamente orientata verso la pittura dopo essere diventata madre, affinando la sua pratica durante il congedo di maternità. Il suo lavoro ha rapidamente ottenuto consensi, con Desane che ha collaborato sia con Vogue Italia per la copertina del suo Sustainability Issue 2020, sia con il designer Jacquemus per la campagna Primavera/Estate 2020-21. Mailo Matthieu riprende l’autonomismo psichico praticato dai surrealisti e dai dadaisti e, indaga il rapporto tra conscio e subconscio. Dipinge con una mente aperta, rendendo lo stravagante, l’inaspettato e l’eccitante per creare dialoghi tra i mondi dell’esperienza e dell’introspezione. Dipingendo spesso più opere contemporaneamente, proietta il pensiero nella sua forma più pura – l’impensato – sulla tela con prestissimo intensità e gioiosa spontaneità. Le opere risultanti giustappongono influenze disparate per aprire vie di esplorazione impreviste tra il sentito e il non sentito, il visto e l’invisibile, il vissuto e l’immaginario. Marcus Brutus è un pittore contemporaneo con sede a Queens, New York, i cui ritratti di afroamericani esaminano la lotta contemporanea per i diritti civili. Brutus mescola l’immaginario contemporaneo con tracce ambigue del passato, facendo crollare il tempo e rivelando il persistente trauma della storia. Le sue figure, solitarie o raggruppate, attive o passive, trasudano calma fiducia e risoluta sicurezza di sé. Partendo da questo punto, Bruto esplora l’espressione di sé e l’autorappresentazione nonostante le condizioni sociali. Robert Peterson è arrivato alla pittura nel 2012, quando ha messo la pittura su tela per la prima volta in modo professionale dopo aver ricevuto notizie mediche che gli hanno cambiato la vita. Otto mesi dopo, ha esposto le sue opere a New York e da allora è diventato uno dei nuovi artisti più celebri del paese, esponendo a Los Angeles, Chicago e Miami. Peterson dipinge ritratti grezzi, onesti e potenti con l’obiettivo esplicito di elevare le persone di colore. Robert Peterson, We’re Gonna Be Kings, 2021. New Now New York Bahar Bambi, berlinese, fonde aspetti delle sue radici turche e tedesche per creare opere d’arte che esistono tra culture, periodi temporali e media. Bambi è meglio conosciuta per i suoi grandi dipinti riccamente decorati che combinano elementi di tecniche di tessitura tradizionali e arte di strada contemporanea. Queste opere sembrano intensamente polari: un’estremità raffigura spesso forme nettamente delineate e il rigoroso ordine simmetrico dei tessuti mediorientali, mentre l’altra vanta forme libere e colori spensierati che ricordano i graffiti contemporanei e la street art. Al centro, le forme si scompongono e si fondono, evidenziando le somiglianze condivise da ogni lato. Deborah Roberts indaga sull’alterità abbattendo concezioni sociali consolidate e monolitiche di bellezza e appartenenza – arte storica pop culturale e psicologica – e promuovendo al loro posto nuovi standard di bellezza e di autoespressione. Roberts, che vive e lavora ad Austin, in Texas, usa i motivi della fanciullezza afroamericana per enfatizzare l’identità e le sue doppie capacità di dare potere e opprimere.