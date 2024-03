Arte contemporanea: debuttano nuovi talenti all’asta Phillips a New York il prossimo 12 marzo

La vendita del 12 marzo da Phillips NY includerà oltre 220 lotti, dai nomi blue-chip a quelli che debuttano sul mercato secondario per la prima volta, attirando sia i collezionisti nuovi che quelli più esperti

I punti salienti includono opere dei nuovi arrivati ​​all’asta February James e Maja Ruznic, insieme a personaggi affermati come Shara Hughes, Sam Gilliam, Salvador Dalí, Damien Hirst, Andy Warhol e altri.

Prima dell’asta, la mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 12 marzo al 432 Park Avenue

Distinguendosi come uno dei top lot della vendita, Lillypad Palace, 2016, di Shara Hughes, colma il divario tra interno ed esterno, tra realtà e fantasia, riesaminando al contempo le tradizioni della pittura di paesaggio. Lilypad Palace combina un’ambientazione che è allo stesso tempo familiare e straniera, utilizzando colori vivaci e pennellate espressive per infondere al genere una prospettiva fresca e contemporanea. Passando alla pittura di paesaggio appena due anni prima di creare il presente lavoro, l’uso di pennellate energiche e tonalità vivaci da parte di Hughes è centrale e definisce il suo stile pittorico unico. Nella New Orleans di Sam Gilliam, 1979, esplosioni di viola, rosa, blu e chartreuse si scontrano in uno spettacolo vibrante, creando una trama ruvida con vernice impastata spalmata e schizzata sulla tela. Linee lineari parallele creano una mappa di “solchi rastrellati”, spesso visti dall’uso da parte dell’artista di un rastrello trascinato attraverso la vernice. L’uso innovativo del collage da parte di Gilliam migliora ulteriormente la trama del dipinto, rivelando la tela come un patchwork di strisce e confondendo le linee tra pittura e scultura, aggiungendo profondità e dimensionalità all’accattivante esposizione di colori.

La vendita includerà anche l’artista nata e cresciuta in Brasile Marina Perez Simão

L’artista è diventata una delle pittrici contemporanee più avvincenti che lavorano oggi che per i suoi colorati dipinti semi-astratti ispirati ai paesaggi del suo paese d’origine, Untitled, 2019, è un ottimo esempio del delizioso stile pittorico di Simão. L’artista brasiliana si unisce ad altre giovani pittrici come Pam Evelyn e Jadé Fadojutimi nel suo uso dell’astrazione gestuale per creare opere dinamiche e giocose. Il lavoro di Simão è conservato nelle collezioni pubbliche di rinomate istituzioni come il Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne in Francia, The Ekard Collection nei Paesi Bassi e il Dallas Museum of Art negli Stati Uniti. Al suo debutto all’asta, Phillips è orgogliosa di offrire February James e il suo lavoro Shining on the Inside, 2021. Con sede a Washington D.C., James attinge al suo background di truccatrice per infondere nei suoi dipinti energia trasformativa. Ispirata dai suoi restyling, impregna i suoi ritratti di nuovi personaggi, esplorando l’interazione tra la memoria e la dicotomia tra sé interno ed esterno. Utilizzando colori vibranti che ricordano i pittori fauvisti, crea vividi ritratti di figure non identificate. Presentate in particolare nella mostra Singular Views: 25 Artists del Rubell Museum a Washington D.C. lo scorso anno, le sue opere possono ora essere trovate in prestigiose collezioni tra cui il Rubell Museum e lo Studio Museum di Harlem.

Un’altra artista nuova all’asta presente nell’asta è Maja Ruznic con la sua opera Visitors, 2020

Nata in Bosnia ed Erzegovina, Ruznic è immigrata negli Stati Uniti durante la guerra civile jugoslava nel 1992. Con un prossimo lungometraggio alla Biennale del Whitney del 2024, Ruznic’s le opere scavano nella memoria e nella psiche umana, spesso raffigurando temi di traumi, famiglia ed esperienze diasporiche con una morbidezza onirica. Il suo trasferimento dal New Mexico alla California nel 2020 ha innescato un cambiamento nel suo uso del colore, facendo eco alle tonalità crepuscolari, che si vedono nei toni pastello di Visitors. Il dipinto Beautiful Dance with the Devil di Damien Hirst è un’opera esemplare della sua vasta serie Spin Painting e un altro pezzo forte dell’asta. Eseguita nel 2007, l’opera coinvolge gli spettatori con la sua avvincente interazione tra caos e controllo. Come parte di un corpus di lavori ispirati alle tecniche rivoluzionarie di artisti come Jackson Pollock, il presente pezzo è emblematico dell’esplorazione inflessibile di Hirst della natura imprevedibile della creazione.

February James Shining on the Inside

Stima 18-25 mila Dollari

Il ritratto di February James Shining on the Inside ritrae i rigogliosi giardini che fioriscono nel profondo della mente del soggetto. Un bambino guarda in lontananza, alzando una mano da cui sbocciano fiori, mentre la flora esotica si curva intorno alla sua vita. Le forme organiche in questo dipinto sembrano tutte gravitare verso il bambino, ponendo su di lui tutta l’attenzione narrativa. Vivaci blocchi di rosa pastello, verde salvia e turchese avvolgono lo sfondo, mentre la luce screziata si irradia sulla figura. L’opera d’arte ricorda un sogno ad occhi aperti nel suo lucido esame della bellezza impossibile. Avendo lavorato con i mezzi della pittura e del disegno fin dall’infanzia, oltre ad aver lavorato come truccatore di celebrità, è solo nell’ultimo decennio che James ha iniziato a perseguire una carriera professionale come artista autodidatta. Ispirandosi ai ritratti a pastello ad olio dell’artista sudafricana Marlene Dumas, l’artista cerca di rappresentare la realtà emotiva e psicologica degli individui nel suo lavoro manifestando i loro mondi interiori.i James afferma che “Quando creo un lavoro adesso, sto evocando questo luogo emotivo. Sto dipingendo dalle mie esperienze vissute. Queste sono tutte zie, zii e persone che mi sono state intorno o che hanno influenzato la mia educazione. Sto tentando di creare uno spazio che contenga quello stato emotivo. “Le nuvole nel registro superiore, raffigurate in un modo che ricorda gli schizzi infantili, danno l’impressione di vedere l’universo come potrebbe farlo un bambino. Lo stile artistico di James, caratterizzato da una semplicità finto naif e da tonalità vibranti, evoca l’abile manipolazione del colore dei Fauvisti e l’estetica ingenua di predecessori artistici come Henri Rousseau, Wassily Kandinsky e Franz Marc. L’uso di vari materiali da parte di James crea una tela multi-strutturata che aumenta la tangibilità della scena. Il sottile raggio di luce divide la composizione, simile a una fessura che attraversa l’opera d’arte, aprendo apparentemente il piano pittorico allo spettatore. Nella città natale di James, DC, l’artista è stato protagonista di diverse mostre negli ultimi anni, una di queste è stata la mostra collettiva inaugurale del Rubell Museum What’s Going On, che è stata esposta fino a ottobre 2023. Più recentemente è Homecoming (I’m Coming Home), una mostra personale dell’artista che esplora argomenti come l’autenticità, la facciata e l’identità personale, inaugurata il 10 febbraio 2024 presso la CulturalDC Mobile Art Gallery presso il Randall Recreation Center. Entrambe le mostre testimoniano la straordinaria ascesa dell’artista nel mondo dell’arte contemporanea.

