Art Night di Venezia: Casa di The Human Safety Net (Gruppo Generali) apre le terrazze sui tetti. Ingresso libero sabato 21 giugno

La Casa di The Human Safety Net aderisce per il quarto anno all’Art Night di Venezia, l’iniziativa ideata dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con il Comune di Venezia, giunta alla sua quattordicesima edizione.

Sabato 21 giugno, gli spazi al terzo piano delle Procuratie, che dallo scorso 8 maggio sono diventati a ingresso libero per tutti, resteranno aperti fino alle 22 con ultimo accesso alle 21.10. Saranno aperte anche le terrazze per godere una vista straordinaria sui tetti di Venezia.

I visitatori potranno scoprire la mostra interattiva “A World of Potential” e la mostra temporanea “Dreams in Transit”. Alle 17.00 il laboratorio esperienziale “Facendo finta facciamo per davvero: troviamoci attraverso il gioco” pensato dall’associazione culturale Baba Jaga condurrà genitori e figli a riscoprire il valore dell’incontro e dell’ascolto reciproco attraverso il gioco simbolico, il teatro e il movimento quali strumenti per sperimentare come l’immaginazione possa diventare uno spazio reale di relazione e scoperta. Il laboratorio fa parte del programma della Global Challenge 2025, una grande iniziativa globale di raccolta fondi che avrà luogo attraverso tantissimi eventi in tutti i Paesi in cui The Human Safety Net è presente ed è un’occasione per diventare parte attiva dei programmi di The Human Safety Net e, insieme, fare la differenza. Inoltre, tra le novità della Casa c’è anche il nuovo Museum Shop con la sua ricca e colorata selezione di libri e oggetti di design solidali, che, per l’occasione, offrirà a tutti i visitatori dell’Art Night uno sconto del 5%.

La mostra interattiva “A World of Potential”

Il percorso di “A World of Potential” è stato curato da Orna Cohen, co-fondatrice di Dialogue Social Enterprise (DSE), un’impresa sociale con sede ad Amburgo, che dal 1988 promuove l’inclusione sociale di persone vulnerabili attraverso mostre e workshop in tutto il mondo. Il percorso è espressione dei valori di The Human Safety Net, movimento di persone che aiutano persone, attivo in 25 Paesi per permettere anche ai più vulnerabili di sviluppare il proprio potenziale e migliorare così le proprie condizioni di vita e quelle delle loro famiglie e comunità.Disegnato come una progressione di esperienze giocose e sorprendenti che portano i visitatori a scoprire i propri punti di forza, il percorso è stato recentemente rinnovato e arricchito dii nuovi contenuti che lo rendono ancora più coinvolgente e mettono i visitatori sempre più al centro dell’esperienza. Al termine del percorso i visitatori possono connettersi ai programmi di The Human Safety Net per famiglie vulnerabili e rifugiati i e supportarli con una donazione volontaria.

La mostra collettiva “Dreams in Transit”

Mostra collettiva degli artisti Ange Leccia, Leila Alaoui, Lorraine de Sagazan & Anouk Maugein e Sarah Makharine, visitabile nello spazio adiacente a “A World of Potential” fino al 15 marzo 2026.

L’esposizione è parte di un’importante iniziativa globale, “The Parliament of the Invisibles”, sviluppata dalla Fondazione Art for Action da un’idea dell’artista Anish Kapoor e lanciata con la sua prima edizione, “After Migration”, lo scorso 8 maggio proprio alla Casa di The Human Safety Net. Gli artisti intendono offrire una riflessione profonda sull’impatto duraturo dei fenomeni migratori e approfondire le complessità legate all’identità, all’appartenenza e al cambio di orizzonte. Esprimendo la missione generale di The Parliament of the Invisibles “Dreams in Transit” si propone di svelare ciò che spesso rimane invisibile. Attraverso diverse tecniche – che spaziano dalla fotografia, al video, al disegno e all’installazione – gli artisti danno luce alle storie nascoste dei migranti, offrendo una potente meditazione sulla condizione umana dopo la migrazione e invitando a riflettere su come il cambio di orizzonte modelli l’identità, favorisca nuove forme di appartenenza e crei ponti tra mondi, sia visibili che invisibili.