Area X, Intesa Sanpaolo “insegna” la cultura assicurativa

Intesa Sanpaolo Assicura apre uno spazio a Torino, aperto a tutti e gratuito, dove formarsi sulla protezione del rischio attraverso giochi e simulazioni in realtà virtuale – “La nostra priorità è accendere i riflettori sui rischi Non-Auto, che in Italia sono sottoassicurati”.

Uno spazio costantemente aperto a tutta la cittadinanza, per formare il pubblico sulla cultura della protezione del rischio. E’ l’ultima iniziativa di Intesa Sanpaolo, che attraverso la propria compagnia assicurativa Intesa Sanpaolo Assicura ha aperto a Torino Area X, uno spazio innovativo dove vivere – attraverso simulazioni di realtà virtuale – esperienze di guida e di situazioni abitative e capirne meglio i possibili pericoli. Gli italiani, come è noto, non hanno una grande predisposizione assicurativa, ma tramite questa iniziativa potranno aumentare la loro consapevolezza persino divertendosi e giocando: la partecipazione alll’esperienza di Area X avviene infatti previa registrazione sul sito e diventa una vera e propria competizione, nel corso della quale i visitatori si sfideranno tra loro nello sperimentare situazioni pratiche, con tanto di punteggio e classifica.

“Il bisogno di protezione fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi – ha commentato durante la presentazione Nicola Maria Fioravanti, responsabile della divisione Insurance di Intesa Sanpaolo -, per questo il nostro gruppo ha orientato da tempo la propria azione verso le necessità assicurative delle famiglie e delle imprese, che intendono proteggere adeguatamente la salute e i beni”. Anche se le simulazioni sono dedicate pure alle situazioni di guida, è proprio sul Non Auto che si concentra l’obiettivo di Intesa Sanpaolo Assicura, come testimoniano anche gli ultimi investimenti della compagnia e le strategie espresse nel piano d’impresa 2018-2021: i premi del business Protezione sono infatti cresciuti del 26,2% a 313 milioni nel primo semestre 2019, e in particolare i prodotti Casa e Salute sono aumentati del 124,3%.

“Quello che più conta per noi – ha aggiunto Fioravanti – è la parte Non-Auto, che è sotto assicurata. E’ qui che vogliamo e investire: Area X non è una filiale, non si vendono polizze, si fa solo diffusione di cultura”. Uno spazio dove imparare la protezione del rischio giocando e non spaventandosi, ma come funziona tecnicamente? La prenotazione va fatta sul sito, è come detto gratuita e la durata dell’esperienza è di circa un’ora. Area X si trova nel centro di Torino, in via Francesco d’Assisi (a 10 minuti a piedi dalla stazione di Porta Susa), in una superficie di 350 metri quadrati dotata di tecnologie di realtà virtuale e aumentata HTC Vive, Oculus Pro, Oculus Rift 2, Monitor Touch, LED Tiles & Holofun. Gli ambienti 3D sono 15, con più di 700 h di renderizzazione 3D. Le situazioni previste sono le più disparate, dalle più classiche legate all’auto e alla casa, fino ad esempio ai rischi assicurabili per viaggi e vacanze.