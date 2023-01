Apple, il ceo Tim Cook si taglia lo stipendio del 40%: nel 2023 guadagnerà “solo” 49 milioni nel 2023

Dopo che gli azionisti hanno manifestato preoccupazioni per il suo compenso, il ceo di Apple si è ridotto lo stipendio annuo

La crisi delle big tech non poteva non scalfire le tasche dei ceo. E così Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha deciso di mettere in discussione il suo stipendio, spesso criticato dagli analisti, chiedendo alla società un bel taglio, che è stato approvato: nel 2023 il ceo di Apple guadagnerà “una cifra che si aggira sui “solo” 49 milioni di dollari, il 40% in meno rispetto al 2022. La notizia è trapelata da una nota ufficiale della Sec.

Perché il ceo di Apple si è quasi dimezzato lo stipendio?

Diversi analisti, in passato, hanno criticato la remunerazione di Cook che ha un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari. Lo stipendio del ceo parte da una base di 3 milioni di dollari al mese ma la maggior parte del compenso lo riceve in azioni, come spiega il comunicato dell’azienda. La cifra finale dello stipendio del dirigente varia, dunque, di anno in anno in base all’andamento in Borsa della società. Tanto è vero l’anno scorso Cook ha intascato un totale di 99,4 milioni, di cui 83 milioni solo dal pacchetto azionario, una cifra superiore all’obiettivo di 75 milioni.

La società di Cupertino ha anche reso noti i compensi per il 2022 del direttore finanziario, Luca Maestri, del consigliere generale, Kate Adams, del responsabile della vendita al dettaglio, Deirdre O’Brien e del direttore operativo Jeff Williams. A tutti questi dirigenti sono stati corrisposti circa 27 milioni di dollari – tra stipendio, azioni e bonus – nel 2022, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente.