Apple e Hermès lanciano nuovi cinturini ecologici per Apple Watch: addio alla pelle

Prosegue la partnership, iniziata nel 2015, tra le due aziende. Apple però dice addio all’uso della pelle per i suoi accessori. I cinturini della maison francese saranno ora fatti con materiali più ecologici, come rete, gomma e maglia

Continua la collaborazione tra Hermès, azienda francese della moda di lusso, e Apple. Le due aziende hanno rinnovato la loro partnership iniziata nel 2015, presentando i nuovi Apple Watch Series 9 e i cinturini durante l’evento Wonderlust.

Apple dice addio all’uso della pelle

Durante l’evento, la società di Cupertino ha anche annunciato importanti cambiamenti, tra cui l’abbandono dell’uso della pelle per i suoi accessori in favore di materiali più ecologici, come il nuovo prodotto riciclato chiamato Finewoven, un materiale di lusso molto resistente che offre una sensazione molto simile alla pelle scamosciata.

Apple introdurrà una nuova custodia Magsafe Finewoven e un portafoglio Magsafe Finewoven, entrambi realizzati con un robusto micro twill. Il tessuto contiene il 68% di materiali riciclati e produce significativamente meno emissioni di gas serra rispetto al cuoio.

I nuovi cinturini di Hermès

Apple e Hermès hanno collaborato per creare una collezione di cinturini realizzati con nuovi materiali, tra cui rete e gomma, insieme al primo cinturino in maglia del marchio. La fascia Bridon è un cinturino in maglia multicolore ispirato alla briglia equestre, mentre il modello Kilim è realizzato in gomma stampata impermeabile con una fibbia deployante. La versione Toile H reinterpreta i motivi tipici della maison parigina, mentre Twill Jump presenta una colorazione arancione con bordi color kaki. Infine, il nuovo quadrante Hermès Radial si ispira all’orologio da polso Cape Cod del marchio. Una collezione tra lusso e tecnologia.

Hermès, però, continuerà a vendere i cinturini in pelle per gli Apple Watch ma lo farà attraverso i suoi canali. L’online store di Hermès ha nuovamente messo in vendita una selezione di cinturini in pelle per Apple Watch, con un totale di 47 diverse varietà disponibili sia separatamente che in bundle con un Apple Watch Serie 9.

Apple: obiettivo Carbon Neutral al 2030

Apple sta lavorando per raggiungere l’obiettivo di rendere ogni suo prodotto a impatto zero entro il 2030, concentrandosi su tutte le fasi, dalla progettazione alla produzione fino all’uso da parte degli utenti. L’azienda sta riducendo le emissioni grazie a materiali innovativi, utilizzo di energia pulita e spedizioni a basso impatto.

Apple Watch è il primo dispositivo dell’azienda a essere a impatto zero in termini di carbonio. Gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max includono una maggiore quantità di materiali riciclati, con l’introduzione di una sottostruttura in alluminio riciclato e una batteria con cobalto riciclato. Il nuovo connettore USB-C è realizzato in oro riciclato.