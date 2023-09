Apple, arrivano iPhone 15 con USB-C e Watch S9 e Ultra 2: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Al consueto appuntamento in cui l’azienda di Tim Cook rinnova i suoi smartphone anche una novità spaziale e uno schiocco di dita. Per l’Italia iPhone 15 Pro costerà meno di quanto costavano al debutto iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

L’evento Apple di quest’anno è stato battezzato “Wonderlust”, un gioco di parole su Wanderlust, “desiderio di viaggiare” e Wonder, meraviglia; come dire, “voglia di meraviglia”.

Apple cala il suo asso proponendo ai suoi fans importanti modifiche ai suoi iPhone di fascia alta mentre non mancano i problemi. Il titolo ieri sera in borsa ha perso il 2%, mentre sullo sfondo restano il calo delle vendite e i problemi in Cina, dove ai lavoratori statali è vietato l’uso dei suoi dispositivi e in generale l’approccio verso la tecnologia statunitense diventa sempre più ostile.

Insieme, iPhone, Apple Watch e AirPod, rappresentano più del 60% del fatturato di Apple, se si escludono i servizi, quindi per l’azienda di Cupertino quello di ieri resta l’appuntamento più importante dell’anno.

Nel 2022 la società ha portato ricavi per 205 miliardi di dollari. Il picco di vendite come numero di telefoni è stato toccato dall’azienda nel 2015 con oltre 231 milioni di pezzi. Il 2018 è l’ultimo anno in cui Apple ha diffuso le vendite per tipologia di prodotto, per poi passare ai fatturati. Fatturati che, mentre le vendite restavano su valori altissimi ma stabili, hanno continuato a crescere come conseguenza dell’aumento dei prezzi.

Con il nuovo Apple Watch informazioni sulla propria salute

Dopo un’introduzione dedicata ai Mac, che a giugno sono andati particolarmente bene e ai Vision Pro, il visore di realtà aumentata, l’amministratore delegato di Apple Tom Cool, ha svelato le novità per lo smartwatch Apple: un chip nuovo, S9, con prestazioni anche del 30% superiori rispetto al precedente e maggiore autonomia. Grazie ad esse si possono chiedere, per esempio, le informazioni sulla salute a Siri direttamente sul Watch (ma solo in inglese e cinese), grazie a un processore neurale più potente. C’è anche un nuovo processore Ultrawideband, come previsto, per trovare con più precisione i dispositivi con l’app Dov’è. Il display non è più grande, ma è più luminoso ed è meglio leggibile quando si è all’aperto.

Uno schiocco di dita per rispondere alle chiamate

Ma anche un po’ di magia non guasta: c’è un nuovo gesto, chiamato double tap, doppio tocco, che si può utilizzare per rispondere alle chiamate e per terminarle. Ma attenzione: non si tocca il display, bensì si schioccano le dita. E c’è un nuovo colore, un rosa che coglie al volo il successo del film Barbie.

La sostenibilità entra a Cupertino con “Madre Natura”

Non poteva mancare di questi tempi il tema sostenibilità, presentata con un video che ha riassunto l’impegno di Apple per una produzione con meno acqua, energie rinnovabili, trasporti meno inquinanti, materiali riciclati e “certificata” da Madre Natura in persona, impersonificata dall’attrice Octavia Spencer.

Scompare per esempio la pelle dai cinturini, in favore di un nuovo materiale chiamato FineWowen realizzato con materiale riciclato. Ma c’è anche un nuovo Apple Watch Ultra, che aggiunge solo un 2 al nome, che grazie al chip S9 arriva a 72 ore di autonomia in modalità risparmio energetico, un record per Apple. Anche questo è certificato Carbon Neutral.

Porta Usb-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico

Nell’ambito del passaggio alla ricarica USB-C dell’iPhone, Apple sta lavorando per dismettere tutti gli accessori basati su Lightning e introdurre nuove versioni con USB-C. Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso ottobre in via definitiva la norma, entro la fine del 2024 tutti i produttori tecnologici devono adeguarsi. Apple abbandona così il cavo Lightening adottato nel 2012 in occasione del lancio dell’iPhone 5. Si comincia con gli AirPods Pro 2, che sono tra i prodotti più venduti; più in là arriveranno AirPods e AirPods Max, oltre a tastiere, mouse, trackpad, batterie e altro. Inoltre è previsto un aggiornamento software che migliorerà la commutazione automatica dei dispositivi, la possibilità di silenziare e disattivare l’audio dagli AirPods e una nuova funzione chiamata Conversation Awareness che silenzia automaticamente i media quando le persone iniziano a parlare con chi li indossa.

Ecco i dettagli degli iPhone 15

Arriva il momento dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con l’isola dinamica, che fino a oggi era disponibile solo nel top di gamma iPhone 14 Pro, disponibile in due dimensioni: 6.1 pollici oppure 6.7 per il modello Plus. Nel dettaglio, ecco le caratteristiche. Design molto simile all’ iPhone14. OLED Super Retina display con supporto Dolby Vision. Schermo capace del doppio di luminosità del precedente. Fotocamera principale da 48 megapixel, dai 12 del 14 modello base. Processore A16, che era presente solamente nel modello 14 Pro. Prezzi: iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili nei colori rosa, giallo, verde, blu e nero e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da 979 euro e 1.129, rispettivamente.

Gli iPhone 15 Pro avranno una fotocamera spaziale

Per l’ iPhone 15 Pro è confermato l’arrivo del titanio che rende il modello il Pro più leggero mai fatto con i bordi più sottili di sempre per iPhone.

Cambia il tasto in alto a sinistra, che serviva per togliere la suoneria. Diventa un pulsante “azione” capace di diverse funzioni e interazioni. Oltre al muto permette: shortcut, funzioni di accessibilità, apertura della fotocamera, accensione della torcia e altro. I colori: white, black, blue e“natural”. Processore A17 Pro, il più potente mai realizzato dall’azienda. La Gpu migliora con 20% di velocità in più. Architettura a 6 core. L’azienda dice che è il più grande incremento della sua architettura Apple Silicon.

La Usb-C nel caso del 15 Pro consente velocità di trasferimento di 10 Gbps, il che renderà molto più facile scaricare foto e video (o qualsiasi file di grandi dimensioni) dal telefono. Si può registrare un video direttamente collegati a un device esterno, una funzione professionale, in linea con una parte delle ambizioni di questo prodotto.

E poi una novità spaziale: usando due telecamere insieme si possono registrare video spaziali, in tre dimensioni, pensati per il visore di Apple che arriverà nei prossimi mesi.

Tra i miglioramenti della fotocamera: nel modello Pro Max arriva la lente telescopia capace di zoom ottico 5X contro il 3X del Pro. Il sensore è più largo del 25%.

Prezzo: in Italia scende il 15 Pro rispetto al 14 Pro, perché parte da 1239 contro i 1339 di un anno fa. Il Pro Max ha lo stesso prezzo di partenza, ma con più giga (256 contro 128) per 1489 euro. Il modello Pro Max da un tera arriva a 1989 euro contro i 2139 di un anno fa.