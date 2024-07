Apex, il dinosauro “con l’artrite” è il fossile più prezioso al mondo: venduto in asta da Sotheby’s per 44,6 milioni di dollari

Lo stegosauro più bello apparso all’asta, “Apex”, è stato venduto per 44,6 milioni di dollari da Sotheby’s diventando così il fossile più prezioso mai venduto all’asta

“Apex” è stato scoperto su un terreno di proprietà privata nella contea di Moffat, in Colorado. Questa regione è la più ricca fonte di fossili di dinosauro negli Stati Uniti. Trovato solo, con un numero di altri fossili nelle vicinanze, “Apex” rappresenta i fossili di uno Stegosaurus.

“Apex” rappresenta un’importante scoperta paleontologica poiché si colloca ai primi posti tra le più complete di scheletri mai ritrovati. Praticamente completo, con 254 elementi ossei fossili (su un totale di circa 319), lo scheletro apparteneva a un individuo adulto grande e robusto e presenta segni di artrite, che indicano che è sopravvissuto un’età avanzata. L’esemplare non mostra segni di ferite legate al combattimento o prove di autopsie scavenging e presenta una serie di patologie interessanti. Nel complesso, le ossa sono conservate dettagli squisiti, mostrando poca distorsione e conservando gran parte della loro forma e superficie originali caratteristiche. La fossilizzazione è superba, con anche le ossa piccole e delicate preservate nei minimi dettagli comprese impronte cutanee raramente conservate, fragili placche dermiche cervicali e armatura della gola. L’osso presenta colori completamente mineralizzati, densi e pesanti, con una colorazione superficiale che va dal grigio scuro al nero coerente con i fossili provenienti dalla Formazione Morrison in Colorado.

La vendita ha raggiunto un totale di 45,8 milioni di dollari (stima pre-vendita 4,9 – 7,4 milioni di dollari), il totale più alto mai raggiunto per un’asta di storia naturale

Attirando migliaia di visitatori questo fine settimana, “Apex” è stato il lotto principale della Storia Naturale di Sotheby’s. All’asta, venduti insieme a Fossili, Meteoriti, Minerali, Gogottes e – per la prima volta – Strumenti Paleolitici. “Apex” segue una lunga tradizione di dinosauri unici e importanti offerti a Sotheby’s, il suo prezzo oggi ha superato “Sue”, il primo dinosauro venduto all’asta, che ha ottenuto 8,4 milioni di dollari nel 1997 e “Stan” che ha raggiunto 31,8 milioni di dollari nel 2020 da Christie’s.

La collaborazione tra il paleontologo e la casa d’aste

Originario di Dinosaur, Colorado, alto 11 piedi e lungo 27 piedi dal naso alla coda, “Apex” era stato scoperto dal paleontologo commerciale Jason Cooper nella sua proprietà nel 2022. Cassandra Hatton, specialista di Sotheby’s ha collaborato strettamente con Cooper dal giorno della scoperta per documentare l’intero processo, dallo scavo al restauro, preparazione e montaggio, garantendo che il campione venga maneggiato con i più alti standard e trasparenza, preservando importanti informazioni contestuali, come le impronte di pelle fossilizzata e tre ossicini (armatura per la gola), che sono stati venduti insieme ad “Apex”. Questa è la prima volta che una casa d’aste si occupa dell’intero processo di un esemplare di questo tipo.

Apex – Photo Credit: Matthew Sherman by Sotheby’s



“Apex” il suo nome è stato inseguito da sette offerenti durante l’asta dal vivo di Sotheby’s a New York, vendendo infine a un acquirente anonimo, che intende esplorare la possibilità di prestare l’esemplare a un’istituzione statunitense. Dopo la vendita, l’acquirente ha osservato: “Apex è nato in America e resterà in America!”