Aon sale a bordo di Maserati Multi 70 per la sfida al record Hong Kong-Londra

Aon è il nuovo partner che sale a bordo di Maserati Multi 70, il trimarano oceanico del navigatore Giovanni Soldini.

Aon, gruppo attivo nel settore della consulenza dei rischi e delle risorse umane,

nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, è il nuovo partner che sale a bordo di Maserati

Multi 70, il trimarano oceanico del navigatore Giovanni Soldini.

Andrea Parisi, Amministratore Delegato di Aon in Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di

essere al fianco di Giovanni Soldini in questo importante progetto velistico italiano che richiede

grandi competenze tecniche, determinazione e passione, tutti valori nei quali Aon si identifica

pienamente. La vela è uno sport di grande disciplina, strategia e capacità di affrontare situazioni

improvvise, nonché sfide inaspettate. La gestione del rischio è il nostro ambito di attività, e anche

per questo ci sentiamo vicini a questo straordinario velista ed alle sue coraggiose avventure in

mare”.

Da Hong Kong, dove fervono i preparativi per il nuovo record, lo skipper Giovanni Soldini dichiara:

“Sono felice di accogliere Aon a bordo di Maserati Multi 70, so che condividiamo la stessa passione

per le grandi sfide e sono convinto che sarà un ottimo partner con cui affrontare tante avventure”.

Per Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70, la prossima sfida è la conquista del record sulla

rotta Hong Kong-Londra, 13.000 miglia passando da Capo di Buona Speranza. La partenza si

avvicina: “Speriamo di poter partire verso il 12 gennaio”, conclude Soldini.

Il tempo da battere è di 41 giorni, 21 ore, 26 minuti e 34 secondi, realizzato nel 2008 dal

catamarano di 100 piedi Gitana 13.