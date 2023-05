Angeli del fango in Romagna tra canti, sorrisi e badili: splendida prova di solidarietà

I volontari, soprattutto giovani, che spalano fango da mattina a sera nella Romagna colpita dallo tsunami dell’alluvione fanno onore a tutta Italia e meritano solo applausi

Nei momenti di difficoltà l’Italia sa sempre stupire il mondo per la sua generosità. E’ così anche stavolta vedendo all’opera migliaia di volontari, soprattutto giovani, che tra canti e sorrisi spalano il fango nei Comuni della Romagna colpiti dallo tsunami dell’alluvione. Li chiamano gli angeli del fango per ricordare quelli che entrarono in scena la prima volta nel 1966 in occasione della terribile alluvione di Firenze. Ora i ragazzi arrivati in Romagna da molte parti d’Italia si rimboccano le maniche e spalano fango senza sosta da mattina a sera ma trovano la forza di scherzare, di sorridere e di cantare “Romagna mia”. E soprattutto di aiutare la gente in difficoltà. La stampa estera ne è ammirata. E’ uno spettacolo di generosità e di solidarietà che fa onore all’Italia e che merita solo applausi. Grazie, ragazzi.