Anagni, nuovo polo logistico 100% sostenibile

Lo stanno costruendo Logista e Terzia, con un investimento da 12,5 milioni. Sarà pronto a novembre. La logistica è un settore in forte espansione, anche in termini di occupati. Ecco alcune cifre

Un nuovo hub logistico sta per sorgere ad Anagni, in provincia di Frosinone, e ha due caratteristiche importanti: sarà completamente sostenibile e distribuirà prodotti ad oltre 25 mila punti vendita del Centro e Sud Italia. A dare il via alla costruzione di questa area commerciale da 11.000 mq, intorno alla quale ci saranno ben 17.000 mq di verde con ulivi biologici e alveari, sono Logista e Terzia, con un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro, che creerà almeno 250 posti di lavoro. La nuova struttura ospiterà uffici e area commerciale di Terzia, la società che in Italia si occupa di distribuzione di prodotti di consumo per tabaccherie, bar, farmacie e parafarmacie.

In coerenza con le caratteristiche di sostenibilità del nuovo hub, al posto della tradizionale posa della prima pietra, la cerimonia di avvio lavori è consistita nella messa a dimora di un ulivo centenario, il primo di un uliveto biologico di 60 piante che produrranno olio extravergine di alta qualità. Il nuovo magazzino, pronto a novembre 2021, sarà dotato di un impianto fotovoltaico con capacità di 290 mila kWh l’anno pari all’85% del fabbisogno dell’intero complesso, di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e bike station. Nei 17.000 mq di area verde, oltre all’uliveto saranno collocati 20 alveari per la produzione di miele biologico. La costruzione, realizzata con materiali di bioedilizia, è concepita per garantire un alto isolamento termico ed è dotata di impianti di condizionamento e ventilazione a elevata performance di risparmio energetico.

“La posa del primo ulivo è emblematica della politica di sostenibilità che da tempo il Gruppo Logista ha adottato per le sue attività nei paesi in cui opera – ha commentato Federico Rella, vicepresidente di Logista Italia –. Il progetto di Anagni conferma i maggiori riconoscimenti ottenuti da Logista in tema di sostenibilità. Siamo infatti – ha aggiunto – l’unico distributore europeo che, per il quinto anno consecutivo, è stato inserito nella lista delle aziende leader nella riduzione di emissioni di CO2 da parte dell’organizzazione mondiale Carbon Disclosure Project; facciamo, inoltre, parte del FTSE 4 Good, l’indice delle società quotate che dimostrano solide pratiche ambientali, sociali e di governance”.

La logistica si conferma un settore in forte espansione, quello in cui si prospettano le maggiori possibilità di aumento dei posti di lavoro insieme ai settori dell’informatica-digitale. L’iniziativa di Anagni ne è un conferma.

