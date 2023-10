Amplifon: volano i ricavi ma scende l’utile nei primi nove mesi del 2023

Bilancio a due facce per Amplifon nei primi 9 mesi dell’anno – In Borsa il titolo perde più del 2%

Il consiglio di amministrazione di Amplifon ha approvato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell’anno. I ricavi ammontano a 1,65 miliardi di euro, con una crescita del 9,7% a tassi di cambio costanti e del 6,8% a tassi di cambio attuali rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il risultato su base ricorrente è però diminuito del 5,7%, scendendo da 119,6 milioni di euro nel 2022 a 112,8 milioni di euro, a causa di una minore leva operativa, maggiori ammortamenti e maggiori oneri finanziari.

L’Ebitda ricorrente è stato di 385,8 milioni di euro, registrando un aumento del 4,4%. L’incidenza sull’ammontare dei ricavi è stata del 23,5%, in calo di 50 punti base rispetto all’anno precedente, a causa di fattori come una minore leva operativa nell’area Emea, un mix geografico meno favorevole e investimenti significativi per sostenere la crescita futura dell’azienda.

L’indebitamento finanziario netto ha raggiunto i 917,6 milioni di euro, rispetto ai 830,0 milioni di fine 2022.

Nel terzo trimestre ricavi consolidati di 531,3 milioni di euro

Nel terzo trimestre del 2023, Amplifon ha registrato ricavi consolidati di 531,3 milioni di euro, con un aumento dell’11,4% a tassi di cambio costanti e del 5,7% a tassi di cambio attuali rispetto al terzo trimestre del 2022.

Il risultato è stato trainato da una crescita organica record del 9,0%, molto superiore al mercato di riferimento, e da acquisizioni che hanno contribuito per il 2,4%. Il risultato netto del trimestre è sceso a 23,5 milioni di euro rispetto ai 29,7 milioni dell’anno precedente.

Durante il terzo trimestre il Gruppo ha acquisito circa 80 punti vendita nei mercati chiave come Francia, Germania, Nord America e Cina.

“I risultati dei primi nove mesi confermano la grande dinamicità del nostro gruppo, testimoniata da un forte incremento dei ricavi e soprattutto da una crescita organica record nonostante una domanda in Europa ancora piuttosto debole. Stiamo continuando a investire significativamente nello sviluppo del nostro network internazionale grazie alle continue acquisizioni e abbiamo ormai superato quota 9.500 negozi, rafforzando la nostra presenza in mercati chiave come il Nord America, la Francia, la Germania e la Cina. In quest’ultimo mercato abbiamo superato i 300 punti vendita, diventando così uno dei principali operatori del Paese in soli cinque anni di attività. Questi investimenti, abbinati a quelli effettuati nel corso dell’anno nell’organizzazione al servizio dei nostri clienti, nel marketing e nell’innovazione sono essenziali per accelerare la nostra traiettoria di crescita di medio-lungo termine” ha dichiarato Enrico Vita, Ceo di Amplifon.