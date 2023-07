Amazon Prime Day 2023: date, offerte, trucchi per trovare gli sconti migliori. Tutte le informazioni

L’Amazon Prime Day 2023 si avvicina, ma qualche sconto è già iniziato. Tutto ciò che c’è da sapere su uno degli eventi più attesi dell’anno

A pochi giorni di distanza dall’inizio dei saldi estivi, arriva anche l’Amazon Prime Day 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno. Il motivo è facilmente intuibile. Su Amazon, la piattaforma di e-commerce più utilizzata al mondo, arriveranno grossi sconti su una vastissima gamma di prodotti, dagli smartphone agli elettrodomestici, dall’abbigliamento alle calzature, dai prodotti per la cucina a quelli per la beauty routine.

Attenzione però perché qualche sconto conveniente si può già trovare: Amazon ha infatti già attivato 3 tipi differenti di offerte su alcune categorie di prodotto limitate, compresi i propri prodotti.

Quando è il Prime Day 2023? Ecco le date

Da settimane milioni di utenti cercano su Google le date dell’Amazon Prime Day 2023. Con un po’ d’attesa rispetto agli anni precedenti, la piattaforma di Jeff Bezos ha svelato l’arcano. Il Prime Day 2023 partirà alla mezzanotte di martedì 11 luglio e si concluderà alle 23:59 di mercoledì 12 luglio.

Prime Day 2023: le offerte già attive

Come detto, alcune offerte sono già a disposizione degli utenti Prime: al momento su alcune categorie di prodotti, Amazon ha attivato offerte lampo (con durata limitata) e offerte Top sui prodotti del proprio marchio, tra cui le telecamere Blink, gli Echo e i videocitofoni. Dal 3 al 10 luglio, inoltre, sono disponibili sconti del 20% su prodotti selezionati da Amazon Seconda mano.

Amazon Prime Day 2023: i trucchi per accaparrarsi le offerte migliori

Gli sconti del Prime Day sono effettivamente riservati solo a chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime. Chi non ce l’ha non può partecipare. Si può però utilizzare un piccolo trucchetto: attivare gratuitamente il periodo di prova di un mese per poi disattivarlo prima che scatti l’abbonamento vero e proprio. Attenzione a non guardare solo l’home page. Se sapete già cosa vi serve, monitorate il vostro prodotto, potreste ritrovarvelo in offerta lampo o tra i prodotti in sconto fino a esaurimento scorte.