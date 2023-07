Saldi estivi 2023, quando iniziano? Lazio, Lombardia e Sicilia: il calendario. In arrivo anche Amazon Prime Day

Dal 6 luglio parte la stagione degli sconti in tutta Italia, ma ogni regione avrà le proprie modalità e durata – Ecco tutto ciò che c’è da sapere per prepararsi al meglio per lo shopping sia fisico che online

Quando iniziano i saldi estivi 2023? Il prossimo giovedì 6 luglio, infatti, inizieranno ufficialmente i saldi estivi 2023, ma ogni regione avrà le proprie modalità e durata. Due sole eccezioni: la provincia Autonoma di Bolzano, che partirà un po’ in ritardo, e varia a seconda delle zone: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici) e la provincia di Trento in cui sono i commercianti a scegliere le date di inizio e fine.

Nella maggior parte dei casi i saldi estivi 2023 dureranno per 6 settimane, nel corso dei quali potremo acquistare una vasta gamma di prodotti: dall’abbigliamento agli elettrodomestici passando per libri, iPhone, accessori per la casa e per la cura della persona. Gli sconti non riguarderanno solo i negozi fisici, ma anche l’online, con molti grandi marchi che seguiranno le date ufficiali per vendere a prezzi ribassati i propri prodotti. Mentre alcuni siti di e-commerce sono già partiti con le promozioni, come Amazon.

Ciò che invece vale per tutti è la nuova normativa sugli sconti. “Le nuove disposizioni hanno modificato la normativa sugli sconti – ha ricordato l’associazione dei consumatori Codacons -, imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce, prevedendo inoltre sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette”, come gli “sconti farlocchi”.

Saldi estivi 2023: stop agli “sconti farlocchi”

Le nuove misure sugli sconti di fine stagione sono entrate in vigore dal 1° luglio. “La nuova normativa prevede l’obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti – continua l’associazione dei consumatori –. Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola vanno incontro ad una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro”. La misura non verrà applicata solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce.

Quando iniziano i saldi estivi 2023? E quando finiscono? Ecco il calendario

Ecco le date di inizio e di fine dei saldi estivi 2023 regione per regione.

Regioni Saldi (inizio e fine) Vendite promozionali Abruzzo 6 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata 6 luglio – 2 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi Provincia di Bolzano 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici) Calabria 6 luglio – 30 agosto con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio saldi Campania 6 luglio – 30 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Emilia Romagna 6 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Friuli Venezia Giulia 6 luglio – 30 settembre con possibilità però di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio 6 luglio – 16 agosto con divieto di vendite promozionali che entra in vigore 30 giorni prima della data di inizio saldi Lombardia 6 luglio – 30 agosto , con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Marche 6 luglio – 31 agosto con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi Molise 6 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi Piemonte 6 luglio – 31 agosto con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi Puglia 6 luglio – 15 settembre con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi Sardegna 6 luglio – 30 agosto con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi Sicilia 6 luglio – 15 settembre ma le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno Toscana 6 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi Provincia di Trento per 60 giorni scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine Umbria 6 luglio – 31 agosto con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Valle D’Aosta 6 luglio – 30 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi Veneto 6 luglio – 30 agosto con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi

Quando iniziano i saldi estivi su Amazon nel 2023?

Il conto alla rovescia è iniziato. L’Amazon Prime Day 2023, l’evento estivo di 48 ore firmato dal grande colosso statunitense, si terrà nelle giornate l’11 e il 12 luglio, come da tradizione di martedì e mercoledì.

Come funziona l’Amazon Prime Day?

Con lo scoccare della mezzanotte di martedì 11 luglio su Amazon fioccheranno migliaia e migliaia di offerte che toccheranno praticamente ogni angolo possibile dell’universo acquistabile, e si chiuderanno dopo le 23:59 di mercoledì 12 luglio. Per poterne beneficiare c’è un solo requisito: essere iscritti al servizio Amazon Prime.

La lista delle offerte è lunga e variegata. Oltre ai ribassi su tantissimi articoli, sarà possibile usufruire delle “Esperienze Prime Day” e di promozioni speciali che coinvolgeranno i servizi Amazon già esistenti. Ad esempio, il bonus Amazon di 15 euro assegnato a chi deciderà di usufruire per la prima volta di Amazon Photos: una promozione già attiva che scadrà il 7 luglio. Saranno rispettivamente 4 e 3, invece, i mesi gratuiti spettanti a chi sceglie di abbonarsi ad Amazon Music Unlimited o a Kindle Unlimited. Sono 3, invece, i mesi gratuiti di Audible, il servizio che offre un ampio catalogo di audiolibri e podcast. Ad essere coinvolti nei ribassi saranno anche Amazon Photos, Amazon Prime Gaming e Amazon Launchpad.

Per quanto riguarda i ribassi sugli articoli venduti, nelle 48 ore dell’Amazon Prime Day, si potrà beneficiare di sconti fino al 58% sugli Amazon device: una promozione già attiva e che scadrà sempre il 7 luglio. Per avere tutte le iniziative legate all’evento basta visitare la pagina ufficile dedicata al Prime Day.