Alleanza Renault-Nissan: partecipazione incrociata del 15%. Anche Mitsubishi potrà entrare

Renault e Nisssan hanno rinegoziato l’alleanza per i prossimi 15 anni. Definita la cornice, l’accordo definitivo entro il 31 marzo

L’alleanza storica Renault-Nissan, dopo un periodo in cui non sono mancate le divergenze, si rinnova e si amplia. Le storiche partner, Renault e Nissan Motor, hanno ottenuto l’approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione per procedere con una revisione dell’alleanza che dura ormai da 24 anni. Al momento è stata definita la cornice dell’accordo che sarà completato entro il 31 marzo 2023. L’annuncio, che conferma le indiscrezioni circolate sul ribilanciamento di partecipazioni al 15% tra i due gruppi, è stato presentato a Londra. Nell’alleanza potrà inserirsi anche Mitsubishi che valuterà se acquisire a sua volta una partecipazione in Ampere, la nuova divisione per i veicoli elettrici di Renault.

Alleanza Renault-Nissan: partecipazione incrociata del 15%

Nell’ambito dell’accordo di partnership rinnovato, le due case d’auto avranno una partecipazione incrociata del 15%. La partecipazione di Renault in Nissan che era del 42% scenderà al 15% ed il restante 28,4% delle sue azioni Nissan sarà trasferito ad un trust francese e sarà senza diritto di voto. Tuttavia, i diritti economici, compresi i proventi dei dividendi e della vendita di azioni andranno comunque a beneficio della casa d’auto francese. La giapponese Nissan, dal canto suo, ha accettato di investire fino al 15% in Ampere, la nuova divisione di veicoli elettrici di Renault.

Renault e Nissan hanno quindi raggiunto un accordo quadro vincolante per disciplinare queste ulteriori fasi di sviluppo dell’alleanza, con l’obiettivo di giungere ad un accordo “definitivo”entro la fine del primo trimestre e completare le ulteriori modifiche entro il quarto trimestre dopo l’approvazione delle autorità di regolamentazione. La nuova intesa sarà vincolante per i prossimi 15 anni.

Nuovi progetti Renault-Nissan in Sud America, Europa e India

Entrambi i consigli di amministrazione hanno inoltre approvato progetti per lo sviluppo di nuovi marchi e tecnologie in America Latina, India ed Europa.

Questo livello successivo dell’alleanza – spiegano le due società nel comunicato diffuso in mattinata – creerà maggiori opportunità di crescita e contribuirà a garantire l’efficienza operativa di ciascuna società per innovare e trasformarsi in un mercato in rapida evoluzione come quello che prodotti automobilistici e dei servizi per la mobilità.