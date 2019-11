Allarme fiumi in Toscana ed Emilia, tregua a Venezia

Il maltempo imperversa in tutta Italia – A Venezia il peggio sembra passato ma ora sono i fiumi del Centro Italia – soprattutto a Firenze e Pisa – a destare forte preoccupazione

Il maltempo imperversa su tutte le regioni d’Italia e le previsioni annunciano un’altra settimana di piogge intense, oltre alla neve sui rilievi alpini. Se a Venezia il maltempo ha concesso una tregua, sono adesso i fiumi dell’Emilia e della Toscana a destare allarme. L’allarme meteo riguarda 11 regioni d’Italia.

A Firenze, dove il ricordo dell’alluvione del 1966 non è mai svanito ed è rimasto un incubo, l’Arno è salito in modo preoccupante negli ultimi giorni e viene tenuto sotto stretta sorveglianza: ota il livello delle acque viene considerato stabile almeno per le prossime ore. A Pisa invece sono stati chiusi i Lungarni e attivate tutte le misure necessarie a fronteggiare l’eventuale piena. A Cecina il fiume omonimo è esondato e 550 persone sono state evacuate. Allagamenti e trombe d’aria hanno investito anche il grossetano, dove 2 mila persone sono state evacuate.

Anche i fiumi dell’Emilia sono tenuti sotto controllo e a Budrio, nel bolognese, il fiume Idice è esondato provocando l’evacuazione di centinaia di persone pèer il rischio di rottura degli argini.

A Venezia il peggio sembra finito ma l’acqua alta continuerà per almeno un paio di altri giorni. Il prossimo picco è previsto a 110 centimestri d’acqua con il 12% della città allagata. Molto dipenderà dalla forza dei venti ma da oggi le scuole di Venezia riaprono e questo è un buon segnale. Il Comune di Venezia ha intanto avviato la conta dei danni, mentre continuano le sottoscrizioni di fondi in segno di solidarietà verso la popolazione colpita dal maltempo.

In Alto Adige, e precisamente in Val Martello, una valanga ha colpito alcune case, senza però provocare vittime. Nella provincia di Bolzano 11 mila famiglie sono ancora senza elettricità.

Al Sud una bomba d’acqua ha provocato forti danni nella provincia di Caserta, allagando campi e stalle.