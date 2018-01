Alitalia, rispunta Air France-Klm. Entro dieci giorni si sceglie con chi trattare

Ulteriore svolta nella trattativa per la cessione della compagnia di bandiera italiana: Lufthansa, al momento favorita, deve guardarsi dall’asse composto dalla low cost EasyJet, che rinuncerebbe dunque alla partnership con il fondo Cerberus, e la compagnia franco-olandese.

Possibile colpo di scena nella trattativa per la cessione di Alitalia. Col possibile ritorno di una vecchia fiamma, quella dei francesi di Air France-Klm, già partner della compagnia di bandiera aerea italiana prima dell’arrivo di Etihad e vicinissimi ad acquisire Alitalia nel 2008.

Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, infatti, Lufthansa, fino a ieri decisamente favorita nella corsa per la conquista di Alitalia e che ha appena superato Ryanair come prima compagnia europea per numero passeggeri, dovrà ora fare i conti con nuovi pretendenti. Nel gioco delle possibili alleanze il vettore low cost easyJet troverebbe così sponda in Air France, abbandonando invece la pista di un’azione congiunta con il fondo Cerberus. Il Fondo potrebbe allora correre da solo il che porterebbe a tre i concorrenti.

Infatti, l’inserimento di Air France-Klm nell’affaire non sarebbe però l’unica sorpresa dell’ultimo minuto sul dossier Alitalia, che il governo italiano spera di chiudere nelle prossime settimane: a giocare a favore del tandem easyJet-Air France ci sarebbe la carta internazionale rappresentata da Delta Airlines, partner commerciale in Sky Team con cui Alitalia sta negoziando più voli per gli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, aveva ricordato che le offerte giunte per l’ex compagnia di bandiera italiana sono “al momento tre” e che entro una decina di giorni dovrebbe essere comunicato il nome del pretendente con il quale si negozierà in esclusiva.