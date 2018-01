Alitalia: Easyjet e Wizz Air interessate, ma solo in parte

Le due compagnie low cost potrebbero presentare offerte solamente per le tratte di breve e medio raggio della nostra compagnia di bandiera – La britannica EasyJet appare più solida dal punto di vista strategico e finanziario, come confermano i dati del periodo ottobre-dicembre 2017: +14.4% nei ricavi, 18,8 milioni di passeggeri coinvolti

EasyJet è interessata ad acquistare “alcune parti” di Alitalia. Ad confermarlo è il Direttore delle operazioni in Italia della compagnia lowcost, Frances Ouseley. “L’operazione richiederà nelle sue varie fasi ancora tempo, stiamo cercando di avere chiarezza dai commissari, che detengono la chiave di tutto”.

Ouseley, in merito alle voci di una possibile cordata con Air France e Delta per l’acquisizione della nostra compagnia di bandiera, ha commentato “”tutta questa vicenda esce sulla stampa in modo estremamente creativo, quindi non siamo in grado di commentare le speculazioni dei media all’interno di un processo che ha dei risvolti di confidenzialità formale”.

“Siamo focalizzati sul breve e medio raggio, siamo forti su quello – ha spiegato Ouseley – quello che posso dire è che la nostra soluzione soddisfa completamente le esigenze che ci hanno espresso i commissari”

L’indiscrezione è emersa in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali della compagnia britannica, che ha chiuso i primi tre mesi dell’attuale esercizio fiscale (ottobre-dicembre 2017) con un giro d’affari pari a 1,14 miliardi di sterline, con un aumento del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Bene anche il volume di passeggeri coinvolti, salito dell’8% a quota 18,8 milioni.

EasyJet non sembra però essere ad oggi l’unica interessata alle tratte di breve e medio raggio di Alitalia. Anche Wizz Air sembra essere un potenziale pretendente. La compagnia low cost ungherese, in crescita negli ultimi anni, è fortemente interessata al dossier Alitalia, come ha dichiarato l’Ad Jozsef Varadi.

Wizz Air però non ha alcun interesse strategico sul brand Alitalia: “Per noi è importante tutto ciò che si sviluppa nel mercato italiano. Ma non tutta la compagnia, se non alcuni asset. Questo non vuol dire che non seguiamo da vicino l’operazione di vendita: ma guardiamo ad una parte di ciò che Alitalia offre e che interessa le nostre particolari attività”.