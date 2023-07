Alcaraz re di Wimbledon a 20 anni: batte Djokovic dopo un match entusiasmante – Video

Dopo quasi cinque ore di gioco e una partita mozzafiato Carlos Alcaraz ha battuto il grande campione Novak Djokovic: “Un sogno diventa realtà”. I video con le interviste a Wimbledon

Una finale per la storia: Novak Djokovic a caccia del 24° Slam, l’ottavo titolo a Wimbledon e il numero 1 al mondo. Carlos Alcaraz combatte per conquistare il trono e ci riesce: il ventenne tennista spagnolo ha battuto il grade Djokovic a Wimbledon dopo un match entusiasmante in 5 set: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 dopo 4 ore e 46 minuti di gioco.

Alcaraz-Djokovic: Carlos batte Novak dopo quasi 5 ore

Una partita tiratissima, segnata da continui colpi di scena con un grande campione come Djokovic che non perdeva al campo centrale da dieci anni e 45 partite. Ma di fronte a fenomeno Carlos non c’è stato nulla da fare. Il primo set parte a favore di Novak ma già nel secondo set – finito al tie break – Carlos fa capire che non sta scherzando, il terzo set è schiacciante per Alcaraz (6-1) ma Djokovic ribalta la situazione al quadro set (3-6). Il quinto set segna la vittoria finale con 6-4 per lo spagnolo.

Un match da re, visto da re: sugli spalti di Wimbledon si goda lo spettacolo il re di Spagna Felipe e l’ambasciata spagnola pubblica subito un tweet patriottico:

Ce un nuovo re 👑 a @Wimbledon 🎾: si chiama @carlosalcaraz ed è spagnolo 🇪🇸! pic.twitter.com/ImO0sejFNF — Spagna in Italia 🇪🇸🤝🇮🇹 (@EmbEspItalia) July 16, 2023

Djokovic si congratula con Alcaraz: “Hai meritato la vittoria”

Le congratulazioni di Djokovic a Carlos: “Ho perso davanti a un giocatore migliore di me. Mi devo congratulare, hai meritato la vittoria”. “Non è mai piacevole perdere un match come questo ma devo essere grato a Wimbledon per aver vinto tanti match importanti” e ha ricordato quello con Federer.

Alcaraz prima vittoria a Wimbledon: “Si avvera un sogno”

Ed ecco la prima intervista di Carlos Alcaraz dopo la vittoria: “È un sogno che si avvera” e ringrazia Djokovic: mi sono ispirato al tuo tennis.