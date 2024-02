Airbus e il saudita Thc siglano un accordo per fornitura di 120 elicotteri in 5-7 anni

The Helicopter Company è descritta da Airbus come in prima linea nello sviluppo di servizi di elicotteri commerciali nel Regno Saudita

Airbus e The Helicopter company (Thc), il principale fornitore saudita di servizi di elicotteri commerciali di proprietà del fondo Pif, hanno siglato un accordo quadro per la fornitura fino a 120 elicotteri di vari modelli con consegna 5-7 anni. L’accordo comprende un ordine irrevocabile per otto H125 e per 10 H145 già opzionati in precedenti contratti: questi ordini porteranno la flotta del gruppo saudita a 60 elicotteri Airbus, 25 dei quali sono già in servizio oggi.

I nuovi elicotteri H125 supporteranno la fornitura della gamma di servizi di Thc in settori quali il lavoro aereo e il turismo. Gli H145 invece saranno utilizzati in una varietà di ruoli, tra cui servizi medici di emergenza (EMS) e trasporto aziendale. L’H125, un bestseller globale, celebre per la sua durata, adattabilità e prestazioni eccezionali in condizioni difficili, che lo rendono ideale per missioni impegnative, ha raggiunto oltre 40 milioni di ore di volo e attualmente sono in servizio oltre 5.350 elicotteri nel mondo.

“Il nostro rapporto con THC è iniziato nel 2020 con il primo contratto per 10 H125. Da allora, è andato sempre più rafforzandosi, andando oltre i soli elicotteri per guardare anche a come possiamo contribuire ad aprire la strada all’uso di carburante sostenibile per l’aviazione nella regione”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

Thc e gli elicotteri commerciali nel Regno Saudita

Di proprietà del fondo di investimento pubblico, The Helicopter Company è descritta da Airbus come in prima linea nello sviluppo di servizi di elicotteri commerciali nel Regno, avendo introdotto l’H145 in servizio per i servizi medici di emergenza e schierato sia l’H145 che l’H125 a supporto del Rally Dakar. L’anno scorso la società ha ricevuto in consegna il suo primo ACH160 per le operazioni turistiche Red Sea Global.

Il Thc è stato istituito come parte della strategia del Saudi Public Investment Fund per attivare nuovi settori in Arabia Saudita che supportino la realizzazione della Vision 2030 creando un intero nuovo ecosistema per i servizi di aviazione generale e introducendo servizi di trasporto sicuri ed efficienti in tutto il regno. Thc opera dalla metà del 2019 e attualmente dispone di 47 aeromobili che servono diversi segmenti, tra cui servizi medici di emergenza, lavoro aereo, charter privati ​​e turismo nel Regno. “Il [nuovo] accordo ci consentirà sia di contribuire agli obiettivi della Visione 2030 del Regno attraverso il rafforzamento del settore dell’aviazione saudita, sia di soddisfare le mutevoli esigenze della nostra crescente base di clienti, sia a livello locale che globale”, ha affermato il capitano Arnaud Martinez, Ceo di Thc. “La nostra collaborazione con Airbus ridisegnerà il panorama dell’aviazione poiché insieme spingeremo i confini dell’innovazione e dimostreremo che con il partner giusto, tutto è possibile nel settore dell’aviazione”.