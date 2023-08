Aeroporto Catania chiuso a causa dell’Etna: cancellati tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 20 di oggi

Dopo settimane di chiusura dovute all’incendio del mese scorso, a decretare una nuova chiusura dello scalo fino almeno alle 20 di oggi è l’attività eruttiva dell’Etna. Ecco i dettagli

Ancora disagi a Catania dove l’aeroporto è stato nuovamente chiuso dopo l’incendio del 16 luglio scorso: aerei fermi fino alle 20 di oggi, lunedì 14 agosto. Dopo settimane di chiusura dovute alla necessità di indagare e a quella di ripristinare gli spazi avvolti dalle fiamme, a decretare la chiusura dello scalo – sia per gli arrivi sia per le partenze – stavolta è l’attività dell’Etna.

La società di gestione dell’aeroporto aveva comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13 di oggi, i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi: e dunque tutti gli arrivi e le partenze sono bloccati. Ma i residui di cenere dell’eruzione hanno completamente ricoperto le piste dell’aeroporto di Catania, dove i mezzi fanno fatica a raccoglierla e per questo motivo è stata prolungata la chiusura fino almeno alle 20 di questa sera.

“Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea — si legge in una nota —. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto”.

La società di gestione consiglia ai passeggeri di consultare i siti delle compagnie aeree o quello dello stesso Fontanarossa.

Aggiornato alle ore 12:55 di lunedì 14 agosto 2023.