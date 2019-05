Acri: Francesco Profumo presidente, finisce l’era Guzzetti

Profumo, presidente della Compagnia San Paolo, prende il posto di Giuseppe Guzzetti che per 19 anni è stato presidente delle Acri e che il prossimo 28 maggio lascerà la guida della Fondazione Cariplo

Francesco Profumo è il nuovo presidente delle Acri e succede a Giuseppe Guzzetti che per 19 anni è stato alla guida dell’associazione e che il prossimo 28 maggio lascerà anche la guida della Fondazione Cariplo. Il passaggio di testimone era annunciato. D’altronde lo scorso dicembre lo stesso ex Governatore Lombardo aveva indicato Profumo come “una persona più che adeguata per fare il presidente dell’Acri” che, lo ricordiamo, è azionista di Intesa Sanpaolo e Unicredit e detiene circa il 16% di Cassa Depositi e Prestiti, della quale indica la presidenza.

L’assemblea di Fondazioni e Casse di Risparmio ha eletto all’unanimità il presidente della Compagnia San Paolo e il nuovo Consiglio che rimarrà in carica fino al 2021.

Profumo professore di Macchine e Azionamenti Elettrici del Politecnico di Torino, è presidente della Compagnia di San Paolo dal maggio 2016.

«Sono molto orgoglioso dell’incarico affidatomi e ringrazio Acri per la fiducia – ha dichiarato Profumo –. Un ringraziamento speciale va al presidente Giuseppe Guzzetti che con la sua guida lungimirante e sapiente ha diretto l’Associazione in questo percorso di crescita e consolidamento nel corso degli ultimi 20 anni. Sono convinto che quell’architrave su cui si è poggiato questo percorso virtuoso di sviluppo, sia estremamente solido e di grande visione e possa quindi continuare a sostenere il cammino che ci attende”.

Profumo si proietta già al futuro e indica le tre “direttrici fondamentali” verso cui sarà orientata la sua presidenza e dunque l’associazione: “Credo che i nostri sforzi futuri debbano orientarsi verso tre fondamentali direttrici: il rapporto con le istituzioni a livello locale e nazionale, il rafforzamento dei presìdi di partecipazione e condivisione interni alla nostra Associazione e la mozione approvata in occasione del XXIV Congresso Nazionale, intitolato “Identità e Cambiamento”. In essa sono stati delineati alcuni precisi impegni che rappresentano un elemento di continuità e, al tempo stesso, una responsabilità per il nostro sviluppo futuro che ci viene affidata. Sono numerosi gli elementi programmatici che sono emersi, ma oggi mi preme richiamarne gli ambiti all’interno dei quali questi si collocano: il rapporto con il Terzo settore, il rapporto con l’Autorità di vigilanza, le iniziative comuni, il rapporto con le Banche associate”.

Tornado al consiglio, esso “individuerà nella prossima seduta, attesa per la prima metà del mese di giugno, i membri del Comitato esecutivo e i vicepresidenti dell’Associazione“, si legge in una nota..

Il Consiglio, suddiviso in aree geografiche, sarà così composto. Per il Centro:

Giampiero Bianconi, presidente Fondazione CR Perugia

Angelo Davide Galeati, presidente Fondazione CR Ascoli Piceno (Coordinatore Consulta Marche)

Luca Iozzelli, presidente Fondazione CR Pistoia e Pescia (Coordinatore Consulta Toscana)

Enrica Salvatore, presidente Fondazione Tercas (Coordinatore Consulta Abruzzo)

Umberto Tombari, presidente Fondazione CR Firenze

Sergio Zinni, presidente Fondazione CR Spoleto (Coordinatore Consulta Umbria)

Per l’Emilia-Romagna

Paolo Cavicchioli, presidente Fondazione CR Modena (Coordinatore Associazione Emilia Romagna)

Cristiana Fantozzi, presidente Fondazione CR Cento

Giusella Finocchiaro, presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Gino Gandolfi, presidente Fondazione CR Parma

Carlo Monti, presidente Fondazione CR Bologna

Roberto Pinza, presidente Fondazione CR Forlì

Nord est

Konrad Bergmeister, presidente Fondazione CR Bolzano

Mauro Bondi, presidente Fondazione Caritro

Alessandro Mazzucco, presidente Fondazione Cariverona (Coordinatore Consulta Triveneto)

Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli

Gilberto Muraro, presidente Fondazione Cariparo

Nord Ovest

Federico Delfino, presidente Fondazione Agostino De Mari

Franco Ferraris, presidente Fondazione CR Biella

Giandomenico Genta, presidente Fondazione CR Cuneo

Giovanni Quaglia, presidente Fondazione CRT (Presidente Associazione F.ni Piemontesi)

Mario Sacco, presidente Fondazione CR Asti

presidente Fondazione Cariplo

Sud e Isole