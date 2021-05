Acea punta a ridurre il divario digitale con Waidy Point

Il nuovo sportello digitale dedicato al servizio idrico dell’azienda romana avrà le stesse funzioni di quello tradizionale e servirà a ridurre il divario digitale e rispettare le norme per il contenimento del contagio

ACEA lancia “Waidy Point”. Uno sportello dedicato ai clienti del servizio idrico che svolge in versione digitale le stesse funzioni del tradizionale sportello fisico, al fine di ridurre il “digital divide” e rispettare le norme per il contenimento del contagio da Coronavirus.

In quest’ultimo anno, segnato dalla pandemia, l’azienda romana ha sempre garantito il supporto ai clienti attraverso i canali digitali che hanno fornito una valida alternativa al servizio degli sportelli fisici, ma per ridurre il “divario digitale” e offrire supporto anche alle persone meno abituate ad usare le nuove tecnologie, ha deciso di sviluppare Waidy Point.

Si tratta di una struttura mobile dalla forma di una cabina cubica di circa 2,50 metri per 2,50, dotata di impianto di sanificazione dell’aria (secondo le norme anti Covid-19), monitor, rete internet e stampante, da cui il cliente, assistito da un addetto presente sul posto, potrà contattare in videochiamata l’operatore di Acea Ato 2 ed effettuare tutte le operazioni legate alla gestione della sua fornitura idrica: dalle volture alle richieste di allaccio e molto altro.

La prima di queste postazioni tecnologiche è stata inaugurata lunedì 17 maggio 2021, nella sede della multiutility romana a piazzale Ostiense, alla presenza del Sindaca di Roma Virginia Raggi e dell’Amministratore Delegato del Gruppo Giuseppe Gola.

Altri quattro “Waidy Point” saranno installati nel giro di breve tempo nei comuni di Tivoli e Frascati e successivamente negli altri Comuni della Città metropolitana di Roma. L’appuntamento al Waidy point più vicino si può prenotare tramite il numero verde commerciale di Acea Ato 2, ossia: 800 130 331.

Questa nuova soluzione innovativa consente l’accesso assistito ai servizi digitali e crea così un nuovo punto di contatto tra clienti e azienda, pensato soprattutto per quei Comuni della Città Metropolitana di Roma in cui lo sportello fisico è stato chiuso in seguito alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.