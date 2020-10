Acea lancia il nuovo Piano industriale e alza i target

Il Cda di Acea approva il Piano industriale 2020-2024, rivede al rialzo i target economici e di business e fa della sostenibilità per la creazione di valore il suo asse portante – Tutti gli obiettivi e i numeri su Ebitda, investimenti e dividendi – Il commento dell’Ad Giuseppe Gola

Il Consiglio d’amministrazione di Acea ha dato il via libera al nuovo piano industriale 2020-2024, che prevede risultati in miglioramento per tutte le principali voci di bilancio. In particolare, per quanto riguarda la redditività, il gruppo prevede una crescita media annua dell’Ebitda pari a circa il 7%, che porterà il dato a 1,3 miliardi nel 2022 e a 1,4 miliardi nel 2024, con un incremento a fine piano del 38%.

Acea annuncia poi investimenti per 4,7 miliardi nei prossimi quattro anni (di cui 4,3 di natura industriale e 0,4 per operazioni di M&A), in crescita di circa 700 milioni rispetto al piano precedente. Nel dettaglio, “2,1 miliardi di investimenti saranno correlati a specifici target di sostenibilità – precisa la società nella nota – con un incremento di 400 mln di euro rispetto al piano 2019-2022”.

Il monte dividendi arriverà invece a quota 860 milioni nel periodo 2020-2024, con una cedola minima di 0,80 euro per azione nel 2021.

“I risultati finora raggiunti ci permettono, nonostante la situazione di difficoltà in cui versa il Paese, di rivedere al rialzo i target economici e di business – commenta Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea – Il Piano, che presenta sostanziali aspetti di continuità rispetto a quello precedente, mostra anche rilevanti elementi di evoluzione, in particolare la crescita nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel fotovoltaico, e l’impegno nella mobilità elettrica per contribuire in modo sempre più efficace alla transizione energetica e alla decarbonizzazione”.

In particolare, Acea cita una serie di obiettivi in tema di sostenibilità:

interventi sulla rete idrica per ridurre le perdite dell’11% e recuperare così 440 milioni di metri cubi di acqua nel quadriennio;

per ridurre le perdite dell’11% e recuperare così 440 milioni di metri cubi di acqua nel quadriennio; l’installazione di oltre 2.200 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;

per i veicoli elettrici; l’incremento della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Infine, “è stato calcolato che l’operatività del gruppo Acea nell’arco di Piano inciderà positivamente sul Pil italiano per circa 6 miliardi di euro – conclude la nota – generando occupazione direttamente e indirettamente per oltre 21mila persone”.