Acea e Orascom Construction uniscono forze per trasformare il settore idrico in Africa e Medio Oriente

Questa collaborazione mira a sviluppare nuovi progetti nel settore idrico per migliorare l’accesso all’acqua e i servizi in Africa e Medio Oriente

Acea e Orascom Construction uniscono forze per portare acqua e innovazione in Africa e Medio Oriente. La multiutility romana e il gruppo egiziano di ingegneria e costruzioni controllato dalla famiglia Sawiris hanno firmato un memorandum of understanding (MoU) per sviluppare congiuntamente opportunità nel settore idrico in Africa e MO.

Il memorandum avvia un processo di studio per possibili collaborazioni in aree di interesse comune, tra cui la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti idriche, sistemi di depurazione e riutilizzo delle acque, e impianti di desalinizzazione.

Per Acea, spiega una nota, l’accordo è in linea con il suo impegno nel Piano Mattei, che si concentra sulla ricerca e sviluppo di progetti infrastrutturali per la gestione delle risorse idriche in Africa. Dall’altra parte, Orascom Construction, con la sua esperienza nella realizzazione di progetti di grande scala in diversi settori, contribuirà con il proprio know-how e risorse per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dal settore idrico in queste regioni chiave.