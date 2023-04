Acea: completata l’acquisizione della marchigiana Simam

La multiutility romana ha completato l’acquisizione del restante 30% di SIMAM, società specializzata nei servizi legati ai settori del Trattamento acque, Bonifiche ambientali, Intermediazione rifiuti e Energia da fonti rinnovabili.

Acea, la multiutility romana, ha perfezionato l’acquisizione del restante 30% di SIMAM (Servizi Industriali Manageriali Ambientali), società di Senigallia specializzata nell’ingegneria e nella realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque e dei rifiuti, negli interventi ambientali e nelle bonifiche, con soluzioni integrate ad alto contenuto tecnologico.

Totale dell’operazione è pari a 30 milioni di euro

Il valore economico dell’operazione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è

pari a 30 milioni di Euro. Acea aveva acquisito il 70% del capitale della società a maggio 2020.

Nel corso degli ultimi tre anni, l’operazione ha permesso ad Acea di consolidare e ampliare il proprio know-how nella gestione dei propri asset, portando valore anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie nel campo della Progettazione e del Project Management. Con l’acquisizione di Simam, la multiutility romana ha, rafforzato le sue capacità nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, per una gestione sempre più sostenibile, innovativa ed efficiente dei servizi legati al proprio business. Simam è stata fondata oltre 25 anni fa da Tommaso Rossi che aveva conservato il 30% del capitale della società fino ad oggi.