Acea, Coldiretti, ANBI e BF: insieme per la tutela e il riutilizzo dell’acqua

L’obiettivo è sviluppare sinergie per il riutilizzo dell’acqua nei settori agro industriale ed energetico

Sviluppare sinergie e collaborazioni per la tutela e il riutilizzo dell’acqua nei settori agricolo, idrico ed energetico. Questo è l’obiettivo del del memorandum of understanding firmato da Acea, azienda attiva nei settori ambientale, energetico e idrico con Coldiretti, ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) e BF S.p.A, attiva nella filiera agroindustriale italiana.

A firmare l’intesa sono stati l’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, il Presidente Nazionale Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente dell’ANBI, Francesco Vincenzi, e l’Amministratore Delegato di BF, Federico Vecchioni.

Collaborazione in diversi ambiti sull’uso dell’acqua

Il memorandum d’intesa (MoU), con una durata biennale, avvia uno scambio di informazioni e un’analisi dettagliata per valutare possibili collaborazioni in vari settori, tra cui ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura, economia circolare e la filiera italiana.

Verranno valutate collaborazioni su progetti e investimenti di sviluppo, la ricerca di nuove tecnologie, comprese quelle legate all’intelligenza artificiale e al digital & precision farming, con un focus sulla sicurezza dell’approvvigionamento, tutela e riutilizzo dell’acqua per l’irrigazione.

Saranno considerate anche iniziative per promuovere modelli di economia circolare, concentrati sul recupero sostenibile delle risorse per la produzione di fertilizzanti organici e minerali, nonché sull’utilizzo di sottoprodotti agricoli per la produzione di biogas e energia, al fine di favorire uno sviluppo di filiera interamente italiana.

Presto un piano d’azione dettagliato

Le parti concorderanno su un piano dettagliato di azioni prioritarie per raggiungere gli obiettivi comuni, costituendo uno o più gruppi di lavoro per valutare progetti e iniziative congiunte.

“La sigla del protocollo è particolarmente significativa perché lavorare insieme sul tema dell’acqua e sull’importanza della gestione di questa risorsa, che vede l’agricoltura come uno degli utilizzatori principali, è fondamentale. Collaborare con partner di rilievo come Coldiretti, BF e ANBI al fine di identificare le soluzioni operative e tecnologiche più efficaci per il miglior utilizzo dell’acqua è fondamentale. Si tratta di una risorsa troppo importante e preziosa, oggi messa a rischio dagli effetti del cambiamento climatico, che per questo va raccolta, stoccata, preservata e soprattutto riutilizzata. Acea, primo player nazionale nel settore idrico, si sta impegnando in modo concreto su questi temi” ha commentato l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.