ACEA: a Roma le prime 100 colonnine elettriche

Via libera all’installazione delle prime 100 colonnine di ricarica di ACEA a Roma per favorire la mobilità sostenibile – Il piano industriale 2020-2024 prevede l’installazione di oltre 2mila colonnine di ricarica, in gran parte nella Capitale, per un investimento di 29 milioni di euro

Parte da Roma il piano e-mobility del Gruppo ACEA. Nell’ambito del Piano Mobilità Elettrica di Roma Capitale, la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di ACEA che dà il via all’installazione di oltre 100 colonnine di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio della capitale. Il progetto è parte del piano di sviluppo nel settore della mobilità elettrica che l’azienda intende portare avanti nei prossimi anni: nel Piano industriale 2020-2024, recentemente approvato, si prevede l’installazione di 2.200 colonnine elettriche (di cui oltre 2mila a Roma), per un investimento complessivo di 29 milioni di euro. Le prime 100 colonnine verranno installate a Roma nei prossimi mesi ed erogheranno energia prodotta da fonti rinnovabili. Si utilizzeranno due tipologie diverse: una a corrente alternata, “Quick”, per una ricarica standard e l’altra a corrente continua, “Fast”, invece per una ricarica più veloce ed efficiente. Per quanto riguarda la scelta delle aree su cui verranno posizionati i punti di ricarica è stato condotto uno studio per capire le zone a maggiore richiesta dagli utenti, così da favorire una distribuzione a più ampio spettro per i cittadini. L’implementazione delle colonnine sarà realizzata da ACEA Innovation – società del Gruppo che si occupa della gestione delle infrastrutture di ricarica (Charge Point Operator) – che ha recentemente acquisito “Electric Drive Italia” – società specializzata nel campo della progettazione e realizzazione di piattaforme gestionali ICT per l’erogazione di servizi per la mobilità elettrica. Il Gruppo si muove anche al di fuori del territorio di Roma. Umbria Energy – società del Gruppo operante in Umbria – si è aggiudicata come mandataria di un raggruppamento di imprese, la gara indetta dal Comune di Terni che prevede l’installazione sul territorio comunale di 46 colonnine di ricarica. “Nei prossimi anni investiremo in maniera importante nella mobilità elettrica, con l’obiettivo di diventare uno dei principali player per l’e-mobilità a Roma, ma guardiamo con interesse anche al di fuori del territorio della Capitale”, ha dichiarato Giuseppe Gola, AD del Gruppo ACEA. “L’ingresso in questo mercato è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile in particolare all’interno dei grandi centri urbani, dove è più forte l’impatto ambientale – ha aggiunto Gola -. Per favorire tale passaggio è prioritario sviluppare nelle nostre città infrastrutture di ricarica capillari, sorrette da una rete di distribuzione intelligente, flessibile e resiliente”.