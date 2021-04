Accordo Ice-Tannico per promuovere vini italiani sui canali digitali mondiali

Ne beneficeranno 400 piccole cantine italiane che potranno sbarcare gratuitamente o a costo agevolato su una piattaforma che ha oltre 300.000 clienti e ha registrato 37 milioni di vendite negli ultimi 12 mesi

Quattrocento piccole cantine italiane potranno vendere i loro vini WinePlatform, la piattaforma di Tannico che supporta le aziende vinicole nella vendita online con consegna a domicilio in oltre 20 Paesi del mondo grazie a un accordo fra l’enoteca online Tannico e l’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

Nato nel 2013, Tannico è il market online leader per il vino in Italia ed è attivo in diversi paesi stranieri con più di 3.000.000 bottiglie vendute nell’ultimo anno in Italia e nel mondo. Può contare su oltre 300.000 clienti, un catalogo con più di 16.000 prodotti sempre disponibili provenienti da 2.500 cantine (2.000 circa delle quali italiane) e 37 milioni di euro di vendite negli ultimi 12 mesi.

«Tannico e Agenzia Ice – si legge in una nota – si uniscono alle cantine per fronteggiare i cali di fatturato causati dall’emergenza Covid e la conseguente crisi del canale di vendita tradizionale che ha inevitabilmente coinvolto anche il settore vitivinicolo. Il progetto, unico nel mondo del vino italiano, supporterà economicamente, tecnologicamente e logisticamente 400 case vinicole fornendo loro gli strumenti necessari per poter beneficiare dell’importante aumento di volumi che stanno registrando le vendite attraverso l’e-commerce».

L’accordo stipulato con l’ICE è rivolto a 400 produttori vitivinicoli che non abbiano già una presenza su Tannico o Wine Platform che potranno accedere con condizioni agevolate al servizio Wine Platform.

In particolare il progetto prevede due gruppi differenziati di partecipanti: 300 produttori vitivinicoli con sede produttiva collocata ovunque su territorio nazionale potranno attivare il servizio al costo agevolato di €1000/anno; 100 produttori vitivinicoli con sede produttiva collocata in una delle Regioni in via di sviluppo e transizione potranno invece attivare gratuitamente il servizio per il primo anno, grazie ai fondi di coesione europei impiegati nell’ambito del Piano Export Sud (PES).

«Sono orgoglioso di vedere come la nostra piattaforma potrà aiutare tantissimi altri piccoli viticoltori italiani ad aprirsi al commercio elettronico nei mercati esteri – ha dichiarato Marco Magnocavallo, amministratore delegato di Tannico -.Il supporto dell’ICE, oltre a contribuire in questo percorso avviato da WinePlatform, permetterà anche a Tannico di spingere in modo più deciso verso l’apertura di 18 nuovi mercati esteri».

«I mercati stanno ripartendo con un’accelerata transizione verso il digitale e le abitudini di consumo si stanno sempre più orientando verso l’e-commerce – ha sottolineato il Presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro – Questo è particolarmente significativo per il settore del vino dove l’e-commerce ha mitigato l’impatto sulla domanda dei canali horeca (bar e ristoranti, ndr) dovuto all’emergenza pandemica”.