“Accelerare gli investimenti per la transizione energetica. Il ruolo chiave delle ESCo”: l’evento AssoESCo-Agici a Roma il 27 febbraio

Il convegno AssoESCo-Agici esplorerà il ruolo delle ESCo nella transizione energetica, analizzando investimenti, normative e strategie per accelerare la decarbonizzazione. Durante l’evento verrà presentato lo studio Agici sul settore

La transizione energetica è ormai una realtà ben nota, così come le strategie per attuarla. Tuttavia, il ritmo richiesto dalle politiche europee per il clima e l’energia – in particolare dal “Pacchetto Fit-for-55” – mette sotto pressione sia le istituzioni pubbliche che gli attori privati.

In sintesi, tutti i Paesi europei devono ridurre drasticamente i consumi energetici delle loro economie e sostituire gran parte dei combustibili fossili con fonti rinnovabili. Il tutto entro il 2030, quindi in meno di sei anni. Ma non basta: questa trasformazione dovrà essere capillare, coinvolgendo ogni settore in cui si consuma energia. Dalle abitazioni agli uffici, dai negozi agli impianti industriali, nessuno è escluso.

Come affrontare questa sfida cruciale per il futuro del pianeta? Servono attori capaci di guidare il cambiamento, attrarre investimenti e accelerare l’azione.

Le Energy Service Company (ESCo) rappresentano una risposta concreta. Queste aziende specializzate nei servizi energetici operano da anni a fianco di imprese, enti pubblici e cittadini, offrendo competenze, capitali, modelli contrattuali innovativi e soluzioni tecnologiche avanzate. Oggi, più che mai, le ESCo si confermano un perno fondamentale della transizione energetica, promuovendo decarbonizzazione ed efficienza.

Il convegno organizzato da AssoESCo in collaborazione con Agici, dal titolo “Accelerare gli investimenti per la transizione energetica. Il ruolo chiave delle ESCo”, si terrà giovedì 27 febbario 2025 a Roma, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366. Sarà un’occasione per approfondire il contributo di queste realtà. Durante l’evento verrà presentato lo studio Agici sul settore, con un’analisi dei trend storici, del mercato attuale e delle prospettive di crescita, oltre a un focus sul quadro normativo e sulle best practice.

A discuterne saranno alcune delle principali ESCo italiane, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, per delineare strategie concrete e accelerare la trasformazione energetica del Paese.

Programma

10:30 | Introduzione e saluti

Giacomo Cantarella, presidente AssoESCo

Paolo Arrigoni, presidente Gse

10:50 | Presentazione dello studio Agici

Stefano Clerici, consigliere delegato Agici

Gianluca Pratesi, direttore advisory Agici

11:15 | Tavola rotonda ESCo

Intervengono:

Cristian Acquistapace, ad Renovit

Giovanni Brianza, ad Edison Next

Massimo Catania, ad Trigenia

Claudio Colucci, ad Tecno Esg

Marco Garbero, General Manager Axpo Energy Solutions Italia

Emanuela Trentin, ad Siram Veolia

12:20 | Tavola rotonda Istituzionale

Intervengono:

Carlo Calenda, Senatore IX Comm. Industria Senato

Ylenja Lucaselli, Onorevole V Comm. Bilancio

Stefano Patuanelli, Senatore V Comm. Bilancio e Presidente del gruppo in Senato

Luca Squeri, Onorevole Capogruppo FI in X Comm. Attività Produttive

13:00 | Conclusioni

Andrea Maria Felici, direttore generale Domanda ed Efficienza Energetica del Mase

13:30 | Networking Lunch

Modera l’evento: Janina Benedetta Landau, Class Cnbc