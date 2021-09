ACCADDE OGGI – Nel 1830 nasce la prima ferrovia: la Liverpool-Manchester

Nel 1830 fu inaugurata la prima ferrovia al mondo a collegare due città – Fu anche la prima linea su cui si verificò un incidente mortale

Il 15 settembre del 1830, esattamente 191 anni fa, fu inaugurata in Inghilterra la prima ferrovia al mondo a collegare due città. Si trattava della linea Liverpool-Manchester, lunga appena 56 chilometri. Pensata inizialmente per il trasporto delle merci dal porto di Liverpool (il più importante in tutta la Gran Bretagna), la ferrovia ebbe un successo tale che ad appena un anno dalla sua apertura il traffico dei passeggeri aveva già superato quello delle merci.

La ferrovia, su cui il treno viaggiava al massimo a 27 chilometri orari, consentì di ridurre il tempo di percorrenza tra le due città a poco più di due ore, rispetto alle 6-8 ore necessarie su strada.

La costruzione richiese un notevole sforzo ingegneristico per l’epoca: fu infatti necessario scavare una galleria di circa quattro chilometri e realizzare 64 strutture tra ponti e viadotti (tutti in muratura ad eccezione del ponte Water Street, vicino Manchester, che fu il primo ponte ferroviario a travate metalliche). La ferrovia fu progettata e costruita direttamente a doppio binario, in quanto già si prevedeva il notevole flusso di traffico che avrebbe catalizzato.

Il viaggio inaugurale si svolse il 15 settembre 1830 fra la stazione di Liverpool Road a Manchester (ora parte del Museo della Scienza e dell’Industria) e quella di Hedge Hill a Liverpool. Una curiosità: durante uno dei primi viaggi si verificò il primo incidente mortale della storia ferroviaria. La vittima fu un noto parlamentare di Liverpool, William Huskisson, che si ritrovò in mezzo ai binari e sottovalutò la velocità della locomotiva Rocket, che lo travolse.