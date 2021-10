ACCADDE OGGI – La Polonia cade nelle mani dei nazisti: era il 1939

INTERVISTA AD ALBERTO BABAN, imprenditore e capo di VeNetWork, che mette in rete più di 60 realtà aziendali del Nordest - "Viviamo cambiamenti velocissimi ma la politica non ne parla e non fa proposte di lungo periodo perchè non premiano in termini elettorali ma questo crea insanabili fratture tra le generazioni e alimenta la...