Ztl Fascia Verde di Roma, cosa cambia con le nuove regole? Ecco chi potrà entrare e chi no

Il sindaco Gualtieri ha annunciato le nuove regole per l’ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma. Oltre a posticipare i divieti per Euro 3 ed Euro 4, c’è una novità per i mezzi più inquinanti: ecco i dettagli

Nuove regole per l’ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma. Dopo le proteste da parte dei cittadini, il Sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di un vertice di maggioranza in Campidoglio, ha annunciato e spiegato le modifiche alla bozza originale del regolamento che intende disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nelle nuova zona a traffico limitato (Ztl) Fascia Verde della Capitale. Il nuovo testo prevede due novità importanti: ecco chi potrà entrare e chi no nella Ztl di Roma.

Nuove regole di ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma

Le novità principali sulla Fascia Verde sono sostanzialmente due: il posticipo dei divieti per alcune categorie di veicoli e un numero massimo di chilometri da fissare o tramite il sistema del Move-In, che permette con un dispositivo montato sull’auto di contare i chilometri percorsi e segnalare la soglia limite raggiunta, o tramite un carnet di ingressi, sulla falsariga di Milano. Non sarà modificata, invece, l’estensione della Ztl. Sarà invece permessa la sosta ai veicoli più inquinanti e saranno esclusi dall’ordinanza i veicoli bi-fuel, alimentati anche a Gpl.

Posticipati i divieti per Euro 3 ed Euro 4

Attualmente, anche se molti lo ignorano, non possono circolare all’interno della Ztl Fascia Verde di Roma le automobili a benzina o a gasolio (diesel) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Vietato l’ingresso anche alle automobili a diesel Euro 3. Le regole sono valide dal lunedì al sabato (h24), festivi infrasettimanali esclusi.

Poi, a partire da novembre 2023 lo stop doveva essere esteso alle auto diesel Euro 4 e da novembre 2024 ai diesel Euro 5 e alle auto a benzina Euro 3. Alla fine, però, il Campidoglio ha deciso di rimandare lo stop per queste categorie, i cui divieti imposti avrebbero riguardato oltre 400mila automobili private.

Il sistema Move-In e il bonus ingressi nella Fascia Verde

L’altra novità, come già anticipato, riguarda l’introduzione del sistema Move-In. Tramite l’installazione di una scatola nera all’interno dell’automobile, le vetture più inquinanti avranno a disposizione un numero limitato di ingressi gratuiti all’interno della Fascia Verde. Più l’automobile è inquinante, meno ingressi si avranno a disposizione. Non è ancora chiaro se questo meccanismo Move-In si applicherà a tutte le vetture, anche quelle più vecchie di classe Euro 0 ed Euro 1. Non sono previste deroghe ai taxi.

Gli ingressi bonus consistono nella possibilità di ottenere un carnet di ingressi limitati all’interno del perimetro della Fascia Verde. In questo caso, i cittadini avranno a disposizione accessi annuali alla Ztl senza incorrere in una multa.

Da novembre più controlli: multe fino a 650 euro

Da novembre, scatterà l’attivazione dei 51 varchi elettronici installati da Roma Capitale: le auto a gasolio fino a Euro 3 e le auto a benzina fino a Euro 2 che tenteranno di accedere alla Fascia Verde saranno multate. “I divieti per auto Euro 0, 1 o 2, ad esempio, erano già in vigore, li aveva introdotti Virginia Raggi. Ma nessuno controllava. Noi accenderemo solo i varchi”, fanno sapere dal Campidoglio.

Le multe per chi trasgredisce partono da 160 euro e arrivano fino a circa 650 euro. In caso di recidiva, è prevista la sospensione della patente del guidatore.

Da quanto entreranno in vigore le nuove regole della Ztl?

Per entrare in vigore, le nuove regole sulla Fascia Verde dovranno essere approvate dalla Regione Lazio, in particolare dai tecnici dell’Arpa, e dovrà essere “a saldo zero in termini di riduzione di polveri sottili rispetto a quanto previsto nella prima versione”.