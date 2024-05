Opzione donna 2024, nuovi requisiti per andare in pensione: 61 anni di età e 35 di contributi. Ecco la guida dell’Inps

L’Inps ha chiarito i requisiti per accedere alla pensione anticipata con Opzione donna 2024. Ecco tutti i dettagli su importo, tempi per l’erogazione, come e quando presentare domanda

L’Inps ha recentemente chiarito l’accesso a Opzione donna per il 2024, presentando le ultime novità derivanti dalle restrizioni della Legge di Bilancio. Per ottenere questo vantaggio pensionistico, è richiesto un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contributi. Inoltre, sono riconosciuti anche i periodi lavorati all’estero, purché nei Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in Stati con specifici accordi con l’Italia.

Ma non è finita qui: la possibilità di accedere all’Opzione donna si estende anche alle madri lavoratrici, con una soglia d’età ridotta. Tuttavia, affinché sia concessa, è necessaria una situazione di disagio accertato, che può riguardare disabilità, attività di assistenza come caregiver, o essere lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi. Ecco le nuove direttive dell’Inps su Opzione donna 2024.

Opzione donna 2024: quali sono i requisiti?

L’età anagrafica richiesta è stata elevata da 60 a 61 anni rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il requisito anagrafico può essere ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Ad esempio, una donna senza figli dovrà attendere di raggiungere i 61 anni per accedere all’Opzione donna, mentre una con un figlio potrà farlo già a 60 anni. Invece, una donna con due o più figli potrà presentare domanda già a 59 anni.

Possono accedere anche le caregiver, ossia coloro che assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con grave handicap da almeno sei mesi, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

L’opzione è applicabile anche alle donne un’invalidità civile, con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Le donne licenziate o attualmente dipendenti da aziende in crisi possono accedere all’Opzione donna se c’è un tavolo di confronto attivo dal 1° gennaio 2024 o successivamente. Per le dipendenti, il tavolo deve essere attivo al momento della richiesta pensionistica, mentre per le licenziate, il licenziamento deve essere avvenuto durante l’apertura del tavolo, e non devono aver accettato un nuovo contratto a tempo indeterminato dopo il licenziamento.

Inoltre, questa categoria di lavoratrici possono accedere a Opzione donna con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, senza considerare il numero di figli.

Date di pensionamento con Opzione donna

La pensione può essere ottenuta:

12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti, se il trattamento pensionistico è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti, se il trattamento è a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Opzione donna: ecco come si calcola l’importo e come fare domanda

Quando si opta per l’Opzione donna, l’assegno pensionistico viene calcolato utilizzando il metodo contributivo, basato sui contributi versati durante la carriera lavorativa, anziché il metodo retributivo, che tiene conto degli ultimi stipendi ricevuti. Di conseguenza, l’importo dell’assegno sarà inferiore rispetto alla pensione di vecchiaia. Questo accade non solo perché si smette di lavorare prima, ma anche perché si perdono gli anni in cui si avrebbe diritto a un calcolo più generoso basato sui salari. In poche parole, chi ha lavorato per 35 anni fino al 2023, vuol dire che ha iniziato a lavorare nel 1988. Tuttavia, poiché il calcolo contributivo è stato introdotto nel 1996, gli anni precedenti saranno calcolati utilizzando quello retributivo, il che rende l’assegno più vantaggioso per chi sceglie la pensione di vecchiaia rispetto a quella anticipata.

La domanda può essere presentata online sul portale dell’Inps accedendo con Spid, Cie o Cns o tramite call center o presso Caf e patronati.