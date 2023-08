Zelensky svolta e apre alla trattativa: “Per la Crimea meglio una soluzione politica che militare”

Per la prima volta dall’inizio della guerra con la Russia, il Presidente ucraino apre alla possibilità di una trattativa con Mosca sulla Crimea che può forse fare da preludio a una tregua del conflitto generale

“Sulla Crimea una soluzione politica piuttosto che militare è possibile”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ripresa questa mattina da diversi media del Paese. Dichiarazioni che rappresentano una vera svolta e che potrebbero lasciare spazio a un’eventuale trattativa qualora il Cremlino decidesse di lanciare segni di apertura.

“Quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso che sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola”, ha detto Zelensky.

Zelensky: possibili elezioni nel 2024

Zelensky ha inoltre aperto alla possibilità di tenere le elezioni nel 2024, a patto che si trovino i soldi necessari per finanziarli senza ridurre i fondi per le armi.

“Stiamo difendendo la nostra democrazia e la nostra terra. Ecco perché la gente parla di elezioni. C’è un processo politico. Non può essere vietato”, ha detto Zelensky. Con l’attuale legge marziale in Ucraina non può esserci voto ma “se i nostri parlamentari sono pronti, dobbiamo cambiare il codice elettorale, dovremmo farlo rapidamente”. “Dobbiamo portare gli osservatori in prima linea in modo da poter avere elezioni legittime, che siano legittime per il mondo intero”, ha aggiunto. Inoltre, ogni ucraino ha diritto di esprimere il suo voto. “Abbiamo bisogno che sia una scelta della società, affinché non divida il nostro popolo, affinché i militari possano votare. Oggi difendono la democrazia e non è giusto non dare loro questa opportunità a causa della guerra. Questo è l’unica ragione per cui ero contrario alle elezioni”, ha spiegato.

Zelensky: se il conflitto si sposta in Russia gli alleati ci lasceranno soli

Zelensky ha inoltre affermato che, nel caso in cui il conflitto si spostasse in territorio russo, il sostegno economico e militare delle grandi potenze verrebbe meno.

Rispondendo alla domanda del giornalista, che gli ha chiesto se “pensa che la guerra debba spostarsi in Russia”, il Presidente ucraino ha risposto che ci sarebbe il “grande rischio di essere definitivamente lasciati soli”.

Secondo il presidente, l’Ucraina sta cercando di migliorare le sue relazioni con gli stati che hanno sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione su vasta scala sottolineando che per loro entrare in territorio russo è un “problema dolente”. “Ci sono grandi stati nel nostro mondo, stati molto grandi, per i quali c’è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l’integrità territoriale dello stato”, ha detto Zelensky. “Se dirigo deliberatamente le mie truppe e decido di andare in territorio russo, devo sapere con certezza che questo Stato non sarà con me. E poi bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l’Ucraina”, ha aggiunto.