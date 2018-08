Wind Tre 100% cinese: via libera Ue entro il 31 agosto

La decisione è stata già presa in seguito all’impegno confermato da Hutchinson nei confronti di Iliad.

Wind Tre sta per diventare cinese al 100%. L’Antitrust dell’Unione potrebbe dare nei prossimi giorni il via libera all’acquisizione da parte di Ck Hutchinson della quota russa di Veon, comprata lo scorso luglio per 2,45 miliardi euro. Il sì ufficiale dell’Antitrust Ue è previsto entro il 31 agosto.

Lo riporta Reuters, secondo la decisione è stata già presa in seguito all’impegno confermato da Hutchinson nei confronti di Iliad, quarto operatore di telefonia mobile presente in Italia, come previsto dagli accordi con la Commissione Europea dello scorso settembre 2016.

Due anni fa Wind Tre ha infatti accettato di vendere parte delle proprie frequenze ad Iliad (per evitare che la fusione di Wind con Tre non venisse approvata dalla Commissione Europea) e offrirgli roaming (in Ran Sharing) per un determinato periodo (fino a 10 anni).

Ricordiamo che a luglio, Veon (ex Vimpelcom) e Ck Hutchinson hanno annunciato l’accordo in base al quale il 50% di Wind Tre in mano a Veon è stato ceduto al socio cinese. Così facendo i russi potranno ridurre in modo significativo il loro debito. Gli introiti saranno però utilizzati anche per comprare gli asset di Global Telecom Holding In Pakistan e Bangladesh.