WhatsApp down: l’App non funziona dalle 9 di stamattina, migliaia di segnalazioni

Dalle 9 di martedì 25 ottobre migliaia di utenti hanno cominciato a segnalare pesanti malfunzionamenti su WhatsApp. La società: “Stiamo lavorando al ripristino”

Da ore, WhatsApp non funziona e sugli altri social – Twitter in primis – impazza l’ormai noto hashtag #WhatsAppDown, con migliaia e migliaia di utenti che lamentano malfunzionamenti di diverso tipo nel momento in cui provano ad utilizzare l’app di messaggistica di proprietà di meta.

WhatsAppDown: cosa sta succedendo

Dalle 9 di stamattina sono iniziate le segnalazioni su Downdetector, il sito specializzato che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni e da quel momento non si sono mai più fermate.

Molti utenti lamentano l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi sia tramite l’app di WhatsApp che tramite WhatsApp web, il servizio per il pc di messaggi.

Si tratta di un ‘down’ di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali. Continuano invece a funzionare sia Facebook che Instagram, gli altri social di proprietà di Mark Zuckerberg

WhatsApp: “Stiamo lavorando al ripristino

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: ha comunicato un portavoce di WhatsApp.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un “down” di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiali del fondatore Mark Zuckerberg.