WeTransfer acquisita dall’italiana Bending Spoons

WeTransfer, il gigante della condivisione di file, ha un nuovo proprietario italiano. Bending Spoons consolida così la sua posizione nel mercato

WeTransfer ora parla italiano. La piattaforma globale di condivisione di file fondata nei Paesi Bassi è stata acquisita da Bending Spoons, tech company nata nel 2013. La società, guidata dal ceo Luca Ferrari è nota per la creazione e gestione di app di successo, tra cui Evernote e Meetup, e ha costruito un portafoglio di prodotti digitali che servono milioni di utenti a livello globale.

“WeTransfer è un nome molto rispettato negli spazi tecnologici e creativi. Siamo entusiasti di diventarne i nuovi proprietari e sentiamo un forte senso di responsabilità nell’aiutare il marchio e l’azienda a prosperare per molti anni a venire” ha affermato il ceo Ferrari.

L’acquisizione di WeTransfer rappresenta una rivincita per l’azienda, che nel 2022 aveva tentato di quotarsi alla Borsa di Amsterdam con una valutazione superiore a 700 milioni di euro, ma aveva rinunciato a causa della volatilità del mercato.

WeTransfer: Un gigante della condivisione di file

WeTransfer, piattaforma di condivisione, è diventata un nome di riferimento per chi necessita di inviare file di grandi dimensioni via Internet. La sua infrastruttura utilizza tecnologie di cloud computing e storage per gestire il caricamento, l’archiviazione temporanea e il download dei file. Con 600.000 abbonati e 80 milioni di utenti attivi mensili, WeTransfer ha consolidato la sua posizione come leader nel settore.

L’acquisizione di WeTransfer da parte di Bending Spoons rappresenta un’operazione strategica di grande rilevanza. Con questa mossa, Bending Spoons non solo amplia il proprio portafoglio, ma rafforza la propria posizione nel mercato tecnologico europeo e globale. L’acquisizione segue altre importanti operazioni effettuate da Bending Spoons, tra cui l’acquisto di StreamYard e Issuu, che hanno contribuito a superare i 3 miliardi di dollari di valore aziendale.

“Nutrire comunità creative e amplificare le loro voci è stata la chiave del nostro successo. Alcuni dei prodotti di maggior successo di Bending Spoons sono strumenti al servizio della creatività, quindi siamo fiduciosi che questa pietra miliare completerà entrambe le attività, alimenterà la nostra crescita e ci aiuterà a creare ancora più valore per le industrie creative in generale” ha commentato il ceo di WeTransfer, il Ceo Alexandar Vassilev.

Per portare a termine l’acquisizione, Bending Spoons è stata assistita da un team di consulenti legali e finanziari di alto profilo. A&O Shearman ha agito come consulente legale per l’M&A, mentre Latham and Watkins ha fornito consulenza legale per le questioni finanziarie. EY Advisory SpA ha svolto un ruolo cruciale nel processo di consulenza.