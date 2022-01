Wash Out sbarca a Parigi: Lorenzato nuova Country Manager Francia

La società, presente in sei città italiane, ha aperto un ufficio nel digital district della capitale francese – Il Ceo Padovan “Ci apriamo al mercato internazionale”



Wash Out France ha aperto il proprio ufficio nel digital district di Parigi, una scelta che identifica il modello di business della società, orientato sul digitale e sull’innovazione. Al ricoprire il ruolo di Country Manager Francia sarà Gaia Lorenzato, con oltre dieci anni di esperienza professionale nel Paese e che ha già ricoperto lo stesso ruolo, tra le altre, per Datawad (Gruppo Financière Media) e Consobaby (Gruppo ID Kids).

Nata nel 2016, Wash Out è un’azienda attiva nel mobile car washing e dal 2020 fa parte del Gruppo Telepass. La società è oggi presente in Italia in sei città: Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Monza. A queste si aggiunge ora la prima città estera, Parigi, a cui “seguiranno ulteriori aperture in altre città transalpine”, fa sapere Wash Out, in una nota, in cui sottolinea che “con il sostegno del Gruppo Telepass”, la società “segna così un’altra tappa nel proprio percorso di crescita, esportando il proprio modello di business innovativo all’estero convinta della sua competitività a livello internazionale”.





Wash Out si rivolge a clienti business e privati con un’offerta di servizi che parte dal lavaggio di auto e moto a domicilio, svolto interamente a mano da Washer professionisti, e arriva fino all’igienizzazione, la rigenerazione degli interni, la lucidatura, l’exterior detailing e la cura completa del veicolo.

Gaia Lorenzato, Country Manager Francia di Wash Out, ha dichiarato: “Sono felice di entrare a far parte del team Wash Out perché credo fortemente nel valore aggiunto offerto dal servizio innovativo, a domicilio ed ecosotenibile, eseguito dai Washer professionisti dell’azienda, e sono convinta che questo verrà molto apprezzato in Francia, prima dalle imprese, poi dai consumatori. Wash Out è una realtà al passo coi tempi, lo sviluppo tecnologico è un driver imprescindibile delle sue attività, servizi e modalità di erogazione e il mercato francese è già molto sensibile sia al tema della sostenibilità sia a quello dell’innovazione. La mission societaria è essere lo specialista nel Car Care con un approccio rivoluzionario di lavaggio e cura per le auto e moto: Parigi è la più adatta ad accoglierlo, è la città più popolata della Francia e centro economico nevralgico europeo”.

“Siamo molto fieri di poterci espandere all’estero, aprendoci così al mercato internazionale” – commenta Christian Padovan, Ceo e Co-Founder di Wash Out. “Forte dei risultati ottenuti sinora in Italia, Wash Out continua la sua strategia di crescita. Con i nostri servizi vogliamo offrire anche sul territorio francese una modalità di lavaggio e igienizzazione dei veicoli innovativa ed efficiente, garantendo un servizio sicuro e sostenibile. A causa del Covid, si è fortemente intensificata la necessità di lavaggio e igienizzazione delle auto aziendali e le imprese puntano sempre più sull’outsourcing per ottimizzare i tempi e i processi. Vogliamo rispondere quindi alle necessità dei fleet e mobility manager che si devono sempre più occupare anche della pulizia delle vetture assegnate ai loro colleghi”.