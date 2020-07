Wall Street, trimestrali al via: da Tesla a Pepsico molte sorprese

Parte da JP Morgan la campagna trimestrale Usa e non sarà come le altre – Gli investitori guardano alle previsioni per il secondo semestre ed è caccia al futuro – In pole l’auto elettrica e il pharma, ma anche le patatine….

Promette di essere una campagna trimestrale anomala o quantomeno diversa quella che si apre oggi a Wall Street dove nei prossimi giorni arriveranno i conti di 180 società dell’indice S&P 500. Stavolta, come anticipa un report di Goldman Sachs dedicato alla earning season, le previsioni sul secondo semestre conteranno agli occhi degli analisti assai più dei risultati ottenuti nei mesi del lockdown. La banca ha peraltro ritoccato all’insù le stime di utile per azione medio delle società dell’S&P500 a 115 dollari da 110 dollari confermando la previsione sul 2021 a 170 dollari per azione, il 4% sopra il valore del 2019, e si è spinto a stimare 188 dollari nel 2022.

Nel dettaglio, Goldman si aspetta risultati in perdita per i settori Energia e Consumi Discrezionali, risultati deboli per i Finanziari. Profitti robusti per le società dei Servizi e Tecnologia. Ma Goldman Sachs aggiunge due avvertenze. “Data l’accresciuta attenzione degli investitori sulle prospettive del 2021/2022 – si legge – siamo convinti che i commenti del management sul futuro scenario saranno considerati più preziosi dei risultati realizzati nel secondo trimestre”. Non manca anche un invito alla prudenza in vista delle elezioni di novembre.

Infine, anche se gli effetti della pandemia sono ancora ben evidenti, le opinioni delle autorità monetarie e della Casa Bianca tendono di nuovo a divergere: Il Tesoro tende a confermare la linea espansiva praticata in questi mesi, mentre la Fed, come emerge dalle parole del presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, già segnala che le misure straordinarie varate per far fronte alla pandemia, non saranno lasciate in azione per sempre. Nel momento in cui ci sarà evidenza di un ritorno alla normalità, i piani d’emergenza dovrebbero essere ritirati. Ma il sapore di novità dei primi conti della pandemia ha motivazioni più profonde e meno prevedibili di una semplice manovra monetaria.