Wall Street dà fiducia alle Borse, dalla Bce arriveranno novità?

Il lunedì nero è alle spalle: tutte in rialzo le Borse – E oggi occhi puntati su Lagarde: linea di continuità o nuovi impulsi alla ripresa?

Il Toro ha ancora tanta energia da spendere. È la lezione in arrivo da Wall Street che ieri, sospinta da trimestrali in grande spolvero (l’88% delle società batte le stime), è tornata a macinare rialzi a raffica mentre l’esito positivo delle aste del Tesoro dimostra che la credibilità dei T-bond resta alta. Non è facile valutare quanto sia fondato tanto ottimismo che ha ribaltato gli umori negativi di inizio settimana, salvo prendere atto che, scivolati i rendimenti dei bond a livelli infimi (ieri però in ripresa) ai gestori non resta che rivolgersi al mercato azionario. E così ieri è proseguita la corsa al dollaro in attesa delle decisioni della Bce. Molti osservatori scommettono che oggi Christine Lagarde lancerà un segnale forte, in linea con la nuova guidance sull’inflazione confermando gli acquisti sui titoli oltre la scadenza del prossimo marzo. Altri scommettono che non ci saranno novità. Di sicuro non si parlerà di stretta.

AUSTRALIA IN SALITA NONOSTANTE IL LOCKDOWN

L’ottimismo dei mercati Usa si è trasmesso oggi ai mercati asiatici, orfani di Tokyo chiusa fino a lunedì in occasione dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici. Il KOSPI della Corea del Sud sale dell’1,1%. In Australia, l’ASX 200 cresce dello 0,9%, lo Stato del Queensland ha chiuso il confine con il New South Wales per frenare la diffusione dell’epidemia di COVID-19 partita a Sidney.

L’indice Hang Seng di Hong Kong balza dell’1,7%. L’indice Composite cinese di Shanghai guadagna lo 0,2% e la Componente di Shenzhen lo 0,18%. Volano i titoli di Evergrande (+11%): il colosso immobiliare ha annunciato un accordo con le autorità sui debiti.

BURRITOS E COCA COLA FANNO FESTA, RISALE IL BOND

Ieri sera Wall Street ha allungato il brillante rialzo di martedì con una seconda seduta all’insegna degli acquisti: Dow Jones +0,83%, S&P500 +0,82%, Nasdaq +0,92%.

Vola Chipotle (+11,5%): la casa dei burritos ha rivisto in rialzo le stime. Ottimi i conti di Coca-Cola (+2%) e Verizon. Soffre Netflix (-3,3%).

Il ritorno della propensione al rischio ha favorito le prese di profitto sugli asset considerati meno rischiosi e l’afflusso di liquidità in direzione di quelli più rischiosi.

I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni sono saliti verso l’1,30% dal minimo di martedì a 1,14%, livello più basso da febbraio.

L’oro è in leggera perdita e oscilla intorno ai 1.800 dollari l’oncia.

Il cross Euro Dollaro si muove poco, è sui minimi da aprile a 1,178 in attesa della riunione della Bce.

MUSK DÀ UNA NUOVA SPINTA ALLE CRIPTOVALUTE

L’ottimismo ha fatto rimbalzare bruscamente anche le criptovalute. Il Bitcoin è trattato al di sopra della soglia dei 32.000 dollari dopo che esponenti di spicco del mondo della finanza, tra cui Elon Musk, Jack Dorsey e il CEO di Ark Investment Management Cathie Wood hanno discusso delle sue prospettive alla conferenza B Word.

Il petrolio è in lieve calo in avvio di seduta, dal +5% di ieri, pur in presenza di un incremento delle scorte di greggio USA. Il Brent tratta a 71,94 dollari.

LE BORSE EUROPEEE CANCELLANO IL LUNEDÌ NERO

I future sulle borse europee sono impostati verso una partenza positiva, dove aver portato ieri a termine una delle migliori sedute del 2021, recuperando buona parte del terreno perduto nella disastrosa seduta di lunedì.

Non è che il Covid -19 faccia meno paura. A partire da oggi, a chiunque voglia entrare in un museo, in un cinema o in una piscina in Francia, sarà negato l’accesso in mancanza del pass sanitario, il documento che prova l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o la negatività alla malattia appurata con un test eseguito di recente. Il pass sanitario sarà necessario da inizio agosto anche per entrare nei ristoranti o nei bar, per i treni a lunga percorrenza e per i viaggi in aereo.

OGGI LA BCE: C’È MARGINE PER NUOVI STIMOLI

In questa cornice sale l’attesa per il vertice odierno della Bce, il primo dopo che l’istituto ha corretto il suo target per l’inflazione portandolo al 2% dal precedente “sotto ma vicino al 2%” e ha accettato che il tasso di inflazione possa temporaneamente deviare al di sopra o al di sotto quella soglia, ben lontana dalle stime di Francoforte (inflazione all’1,4% nel 2023).

PIAZZA AFFARI +2,36%, SOLO MADRID FA MEGLIO

Piazza Affari (+2,36%) riprende la sua marcia verso quota 25 mila, il muro finora invalicabile. La giornata si chiude a quota 24.675 punti.

Madrid (+2,54%) è la piazza più effervescente grazie alla spinta dei titoli bancari. Amsterdam +1,62%, grazie ad Asml, Zurigo +0,67%.

Denaro anche sugli altri mercati: Francoforte, registra un rialzo dell’1,33%.

Su di giri Londra (+1,76%), e acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento dell’1,84%.

Riparte il settore turismo: Accor +3%. Sale anche Air France (+3%). Sodexo +5,23% dopo la promozione a buy da parte di Jefferies.

BTP, I RENDIMENTI SOTTO 0,70%

Obbligazionario italiano sulla parità nel finale in un mercato prudente che si riassesta dopo le forti vendite di lunedì. Il rendimento del Btp decennale è stabile allo 0,69%. Il differenziale di rendimento tra Italia e Germania sullo stesso tratto è a 109 punti base (da 110).

“I Btp potrebbero ricevere ulteriore sostegno se la presidente Christine Lagarde dovesse sottolineare, come ci aspettiamo, che la politica monetaria accomodante continuerà”, commenta una nota di Unicredit.

GERMANIA, TASSI NEGATIVI ANCHE PER IL 30 ANNI

La Germania ha assegnato in asta 1,23 miliardi di euro nella riapertura del titolo a 30 anni con tassi in calo a -0,03% da 0,31%, e il Portogallo un miliardo in titoli annuali, anche in questo caso con rendimenti in ribasso.

IN PIAZZA AFFARI SETTE BLUE CHIP OLTRE +3%, CORRE L’INDUSTRIA

Tutte in rialzo le 40 blue chip del FTSEMIB. Sette di esse hanno registrato guadagni superiori al +3% nella miglior seduta degli ultimi 4 mesi.

Accelera Stellantis (+3,6%). Carlos Tavares ha rivelato che la holding è in anticipo sui tempi per raggiungere il livello di risparmio costi dalla fusione con Peugeot anche se la scarsità globale di semiconduttori che sta obbligando le case automobilistiche a rallentare la produzione, si protrarrà con ogni probabilità nell’anno prossimo.

Corrono gli altri industriali: Leonardo +3,76%, Pirelli +3,58%, Cnh Industrial +2,77%.

DIVIDENDI E BUY BACK N VISTA, BANCHE IN RIPRESA. MPS SUGLI SCUDI

Ben comprate le banche in attesa della decisione, prevista per venerdì. della revoca del limite imposto al pagamento dei dividendi delle banche e ai buyback delle azioni di venerdì prossimo. Avanzano le Big: Unicredit +3,6%, Intesa Sanpaolo +2,3%. Positive Banco Bpm (+2,5%) e, soprattutto, Mps (+6%): entro la prima settimana di agosto il Tesoro dovrebbe sottoporre alle potenziali controparti una proposta definitiva per il progetto di privatizzazione. Reuters, citando fonti vicine al dossier, sostiene che il ministero sta studiando soluzioni per venire incontro alle condizioni poste da Unicredit per un’eventuale acquisizione

In calo solo Bper. La banca ha raggiunto un accordo preliminare con la Fondazione Mps per chiudere i contenziosi relativi alle richieste risarcitorie per 3,8 miliardi a fronte del pagamento di 150 milioni di euro e di impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca.

EFFETTO CALTAGIRONE SU MEDIOBANCA

Sotto i riflettori Mediobanca (+3,2%). Francesco Gaetano Caltagirone ha comprato, arrivando a, 2,9% dal precedente 1%. Ma la posizione può arrivare al 5% se si inseriscono le opzioni d’acquisto. Leonardo Del Vecchio e Caltagirone, insieme, hanno quasi un quarto del capitale dell’istituto, azionista al 12,3% delle Generali (+2,1%).

In fermento anche Unipol (+4%), la miglior performance di giornata.

STM SUPERSTAR IN SCIA A ASML

Molto forte STM (+3,8%) in scia all’andamento di Asml (+3%), uno dei principali fornitori delle aziende dei semiconduttori, che ha migliorato la guidance sui ricavi 2021 grazie al balzo degli ordini. Le stime in miglioramento di Asml “fanno capire che il collo di bottiglia nella supply chain potrebbe ridursi a breve.

RIMBALZA MAIRE, VOLA MEDIASET

Fuori dal paniere principale rialza la testa Maire Tecnimont, +4,7%, dopo sei sedute in calo.

Denaro su Do Value (+5%) dopo che National Bank of Greece ha detto che continua a trattare in esclusiva con un consorzio composto dalla società e da Bain Capital e Fortress per la vendita di Npl.

A2A +1,4%. La multiutility ha affidato un mandato a Rothschild per studiare una possibile valorizzazione degli asset di distribuzione del gas, gestiti da Unareti, mantenendo però

Il controllo quelli che fanno riferimento a Milano e Brescia.

Deciso rimbalzo per Mediaset (+5,3%) dopo il recente stacco del dividendo straordinario. Sul titolo Berenberg ha alzato il prezzo obiettivo a 3,10 euro da 3 euro precedente.

Avio +1,01% dopo la firma di un contratto di 118,8 milioni di euro che assicura l’evoluzione del lanciatore Vega oltre il 2025.

AIM, OGGI AL VIA L’AUMENTO DI ULISSE BIOMED

Oggi prende il via all’Aim il collocamento delle azioni di Ulisse BioMed, società biotech che opera nel settore healthcare e in particolare nella diagnostica e nella teranostica (l’integrazione di un metodo diagnostico con un intervento terapeutico).