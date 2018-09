Vuelta: Yates stacca Valverde e prenota il successo finale

Per il ciclismo britannico sarebbe uno storico triplete, mai realizzato da nessun altra nazione, dopo il successo di Froome al Giro e di Thomas al Tour – Sull’Alto de Naturlandia vince Pinot – Oggi l’ultima tappa di montagna di appena 97 km ma circa 4mila metri di dislivello da scalare.

Nella terzultima tappa del Giro, Simon Yates vide polverizzarsi il suo sogno rosa colpito da una terribile crisi da fatica che lo fece precipitare dal primo a oltre il 20esimo posto in classifica. Cento giorni dopo nella terzultima frazione della Vuelta, sull’interminabile e dura salita al Col de la Rabassa, il britannico della Mitchelson Scott ha praticamente messo un’ipoteca definitiva sulla vittoria finale giungendo secondo a 5” dal vincitore, il francese Thibaut Pinot, ma staccando in maniera secca e convincente il suo più pericoloso rivale, Alejandro Valverde, arrivato ottavo a 1’07” dalla maglia rossa, un distacco che sale di altri 6 secondi considerando l’abbuono incassato da Yates , che ora guida la classifica con 1’38” sul vecchio campione spagnolo. Sull’Alto de la Naturlandia si profila un clamoroso triplete per il ciclismo inglese, l’unico movimento a vincere nella stessa stagione le tre grandi corse a tappe: Froome il Giro, Thomas il Tour, Yates la Vuelta.

“Mai darsi per vinti”, ha dichiarato con orgoglio Valverde pur riconoscendo la pesante sconfitta ma pronto a dare battaglia nell’ultima tremenda tappa di oggi, di appena 97,3 km ma con sei colli e l’arrivo in altura al Col de la Gallina per un dislivello complessivo da scalare di circa 4mila metri. Nel ciclismo tutto è possibile e niente è scontato, ma in attesa di vedere l’ultimo atto della Vuelta sui colli arcigni che contornano Andorra, la tappa di ieri, che ha regalato a un Pinot sempre più determinato la seconda vittoria dopo quella ai Lagos de Covadonga, ha segnato una cocente sconfitta della Movistar e della tattica messa in atto che solo all’inizio dell’ascesa finale pareva poter dare i suoi frutti. E’ stato quando finalmente si è visto scattare Nairo Quintana, una mossa che poteva aver due risultati nei piani della potente squadra spagnola: Quintana, se fosse all’improvviso tornato il Condor che si era visto da queste parti due anni fa, avrebbe anche potuto ribaltare a suo favore la classifica in una salita tanto impegnativa; in alterativa, Quintana, in formato non Condor ma gregario, avrebbe potuto essere l’ideale punto d’appoggio se Valverde avesse avuto le forze di scattare. I piani sono presto saltati perché a raggiungere Quintana, davanti assieme a Kruijswick e Pinot, è stato Yates e non l’atteso Valverde, piantato in asso in asso dalla maglia rossa.

Addirittura dopo un km lo stesso Quintana, per ordini di scuderia o anche perché le gambe non erano quelle delle giornate migliori, si è lasciato sfilare dal drappello di testa che accelerava sotto la spinta di Yates e Pinot. Nairo ha cercato di dare una mano a Valverde ma alla fine le energie di entrambi erano al lumicino: la disfatta era così completa per la Movistar con Quintana che non riusciva nemmeno più a tenere le ruote dello stesso Valverde, arrivando al traguardo decimo a 1’49 da Pinot. Per il Condor sesto in classifica il distacco da Yates è ormai salito a oltre 4 minuti. Troppi anche per sperare di poter rientrare in zona podio che vede l’olandese Stevan Kruijswijck, dopo la buona prestazione di ieri (terzo a 13” da Pinot) sopravanzare Mas e Lopez recuperando la terza posizione in classifica a 1’58 da Yates e a soli 20” dal secondo posto di Valverde.