Voglia di pizza in Europa? La migliore pizzeria è a Parigi

E’ di un pizzaiolo napoletano dei quartieri spagnoli, Giuseppe Cutraro, approdato nella Ville lumiere dove si è affermato con un locale di successo. Secondo posto in classifica per “Via Toledo Enopizzeria” di Vienna. Terzo per i Fratelli Figurato di Madrid. L’elenco delle 50 migliori pizzerie in Europa nella classifica di 50 Top Pizza

Voglia di una vera e saporita pizza mentre siamo all’estero? A colpo sicuro possiamo andare, se siamo a Parigi, da “Peppe Pizzeria”, al numero 2 di Pl. Saint-Blaise. nel Village de Charonne nel XX° arrondissement. E’ il regno di Giuseppe Cutraro, partito dai quartieri spagnoli napoletani in cerca di fortuna e approdato nella Ville Lumiere con il suo nuovissimo locale di successo. Peppe è risultato vincitore della Classifica 2021 di 50 Top Pizza la guida on line dedicata al prodotto iconico della tradizione gastronomica napoletana che da cinque anni a questa parte premia le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, e si è aggiudicato anche il Premio Speciale Performance of the Year 2021 – Prosecco DOC Award.

il criterio della Guida è il buono in senso ampio, predilige chi punta ai prodotti di territorio e stagionali, garantisce il benessere del cliente in base ad una scelta alimentare consapevole. La metodologia di giudizio: la bontà della pizza (lievitazione e materie prime), il servizio, l’ambiente, l’eventuale attesa, la carta del bere.

Dietro Peppe Pizzeria di Parigi si è piazzata “Via Toledo Enopizzeria”, di Vienna creatura di Francesco Calò che realizza le sue pizze con una miscela personale, “Intensa” ( formula tenuta rigorosamente segretea) per offrire una pizza leggera, digeribile, dal sapore intenso aldilà̀ della farcitura finale.

In terza posizione si è piazzata la pizzeria “Fratelli Figurato”, di Madrid guidata da Riccardo e Vittorio Figurato che, con la loro Diavola de León, si aggiudicano anche il Pizza of the Year 2021 – Latteria Sorrentina Award.

Quarta in Europa e migliore pizzeria d’Inghilterra è “50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London”, a seguire la Top Pizzeria in Denmark 2021 “Bæst”, gestita da Christian Puglisi in quel di Copenaghen.

Tra i Premi Speciali più ambiti, quello di miglior pizzaiola/o d’Europa, il Pizza Maker of the Year 2021 – S.Pellegrino & Acqua Panna Award, è stato conferito a Filomena Tursi del locale “450°C” di Turku (Finlandia), 36esimo in classifica generale. Mentre, entrando nel ranking al 15esimo posto, la pizzeria “Napoli on The Road” di Londra si aggiudica il New Entry of the Year 2021 – Pastificio Di Martino Award. In un anno in cui l’asporto ha rivestito un’importanza fondamentale, il Best Takeaway Service 2021 – Robo Award va a “The Dough Bros” di Galway, pizzeria al top in Irlanda.

La migliore proposta di fritti, Best Fried Food 2021 – Olitalia Award, è di “Naples Authentic neapolitan Pizza”, di Fürth, in prima posizione in Germania e nona in generale. Il miglior servizio di sala, Best Service 2021 – Solania Award, è quello di “Surt”, di Copenaghen (32esimo). Il premio per la migliore carta dei vini, Best Wine List 2021 – Birrificio Fratelli Perrella Award, va alla pizzeria numero uno del Belgio, ottava in Europa, “La Piola Pizza”, di Bruxelles. Il Consistent Quality 2021 – Robo Award alla Top Pizzeria in Russia 2021, “Pizza 22 CM”, di Mosca (13esima). Il Best Aperitif List 2021 – Solania Award, a “Kytaly” di Ginevra, migliore insegna di Svizzera e decima in Europa. Va in Svizzera anche il premio Made in Italy 2021 – Latteria Sorrentina Award, assegnato al locale “San Gennaro”, di Zurigo (26esimo).

L’Innovation and Sustainability 2021 – Prosecco DOC Award a “Sartoria Panatieri”, di Barcellona (11esima). Il Best Format 2021 – Pastificio Di Martino Award a “Positano”, di Kiev, Top Pizzeria in Ukraine 2021 e 34esima in Europa. Il premio per i dolci più buoni, Best Dessert List 2021 – Olitalia Award, va invece a “Belli di Mamma”, di Budapest, migliore insegna d’Ungheria e 42esima in generale. Infine, un importante riconoscimento, il Best Pizza Training 2021 – Voce di Napoli Award, è stato assegnato alla Scuola di pizzaiolo di Fabio Cristiano. Tra le curiosità della guida si conferma per il secondo anno consecutivo in classifica, al 40° posto “450 Gradi” a Lidingö, comune di quasi 44 mila abitanti situato nella contea di Stoccolma, gestita da Lars Jesper Blomqvist, ex calciatore professionista, vincitore della Champions League e della Premier League con il Manchester United.

La grande novità per il 2021 è l’assegnazione del Green Oven (Forno Verde), riconoscimento che testimonia la grande attenzione alle corrette pratiche per la sostenibilità ambientale in pizzeria. Come sempre la scelta è stata affidata ai nostri ispettori, che hanno valutato il rispetto dell’ambiente, la lotta allo spreco, l’impatto energetico e tutte le buone pratiche che si possono mettere in campo. Il Forno Verde sarà assegnato, da questo momento in poi, in tutte le guide 50 Top Pizza. Per il 2021, in Europa, sono solo tre le pizzerie che si potranno fregiare di questo nuovo riconoscimento: Bæst, di Copenaghen, Sartoria Panatieri, di Barcellona, e Lilla Napoli, di Falkenberg.

Ben 28 i Paesi europei rappresentati in classifica. In prima linea, con 5 insegne a testa, Francia e Spagna, a quota 4 Germania e Inghilterra, con 3 Danimarca e Russia, con 2 Belgio, Finlandia e Svizzera, a seguire tutte le nazioni rimanenti con un locale a testa.

La classifica completa di 50 Top Europe 2021:

1 Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

2 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

3 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

4 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London – Londra, Inghilterra

5 Bæst – Copenaghen, Danimarca

6 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

7 Lilla Napoli – Falkenberg, Svezia

8 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

9 Naples Authentic neapolitan Pizza – Fürth, Germania

10 Kytaly – Ginevra, Svizzera

11 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

12 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

13 Pizza 22 CM – Mosca, Russia

14 Malafemmena – Berlino, Germania

15 Napoli on The Road – Londra, Inghilterra

16 Dalmata – Parigi, Francia

17 Ti Spiseri&Bar – Sandnes, Norvegia

18 Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

19 La Pizza è Bella Gourmet – Etterbeek , Belgio

20 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

21 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

22 Futura Neapolitan Pizza – Berlino, Germania

23 Faggio Pizzeria – Parigi, Francia

24 ‘O ver – Londra, Inghilterra

25 Guillaume Grasso La Vera Pizza Napoletana – Parigi, Francia

26 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

27 The Dough Bros – Galway, Irlanda

28 La Bottega Siciliana – Mosca, Russia

29 La Balmesina – Barcellona, Spagna

30 Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

31 60 Secondi Pizza Napoletana – Monaco di Baviera, Germania

32 Surt – Copenaghen, Danimarca

33 Bijou – Parigi, Francia

34 Positano – Kiev, Ucrania

35 Verace – Lubiana, Slovenia

36 450°C – Turku, Finlandia

37 Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

38 Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spagna

39 Paesano Pizza – Glasgow, Scozia

40 450 Gradi – Lidingö, Svezia

41 Roostiq – Madrid, Spagna

42 Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

43 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

44 Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

45 R14 – San Pietroburgo, Russia

46 Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia

47 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

48 Cupola – Atene, Grecia

49 Basilicò – Bratislava, Slovacchia

50 Street Pizza – Riga, Lettonia

European Special Awards 2021

Performance of the Year 2021 – Prosecco DOC Award

Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

Best Beer Service 2021 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

Pizza of the Year 2021 – Latteria Sorrentina Award

Diavola de León – Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

Best Wine List 2021 – Birrificio Fratelli Perrella Award

La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

Best Fried Food 2021 – Olitalia Award

Naples Authentic neapolitan Pizza – Fürth, Germania

Best Aperitif List 2021 – Solania Award

Kytaly – Ginevra, Svizzera

Innovation and Sustainability 2021 – Prosecco DOC Award

Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

Consistent Quality 2021 – Robo Award

Pizza 22 CM – Mosca, Russia

New Entry of the Year 2021 – Pastificio Di Martino Award

Napoli on The Road – Londra, Inghilterra

Made in Italy 2021 – Latteria Sorrentina Award

San Gennaro – Zurigo, Svizzera

Best Takeaway Service 2021 – Robo Award

The Dough Bros – Galway, Irlanda

Best Service 2021 – Solania Award

Surt – Copenaghen, Danimarca

Best Format 2021 – Pastificio Di Martino Award

Positano – Kiev, Ucrania

Pizza Maker of the Year 2021 – S.Pellegrino & Acqua Panna Award

Filomena Tursi – 450°C -Turku, Finlandia

Best Dessert List 2021 – Olitalia Award

Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

Best Pizza Training 2021 – Voce Di Napoli Award

Scuola di pizzaiolo di Fabio Cristiano

50 Top Europe 2021 – Top in Country

Top Pizzeria in France 2021: Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

Top Pizzeria in Austria 2021: Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

Top Pizzeria in Spain 2021: Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

Top Pizzeria in England 2021: 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London – Londra, Inghilterra

Top Pizzeria in Denmark 2021: Bæst – Copenaghen, Danimarca

Top Pizzeria in Netherlands 2021: nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

Top Pizzeria in Sweden 2021: Lilla Napoli – Falkenberg, Svezia

Top Pizzeria in Belgium 2021: La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

Top Pizzeria in Germany 2021: Naples Authentic neapolitan Pizza – Fürth, Germania

Top Pizzeria in Switzerland 2021: Kytaly – Ginevra, Svizzera

Top Pizzeria in Russia 2021: Pizza 22 CM – Mosca, Russia

Top Pizzeria in Norway 2021: Ti Spiseri&Bar – Sandnes, Norvegia

Top Pizzeria in Finland 2021: Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

Top Pizzeria in Portugal 2021: Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

Top Pizzeria in Ireland 2021: The Dough Bros – Galway, Irlanda

Top Pizzeria in Poland 2021: Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

Top Pizzeria in Ukraine 2021: Positano – Kiev, Ucrania

Top Pizzeria in Slovenia 2021: Verace – Lubiana, Slovenia

Top Pizzeria in Czech Republic 2021: Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

Top Pizzeria in Scotland 2021: Paesano Pizza – Glasgow, Scozia

Top Pizzeria in Hungary 2021: Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

Top Pizzeria in Serbia 2021: Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

Top Pizzeria in Romania 2021: Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

Top Pizzeria in Estonia 2021: Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia

Top Pizzeria in Croatia 2021: Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

Top Pizzeria in Greece 2021: Cupola – Atene, Grecia

Top Pizzeria in Slovakia 2021: Basilicò – Bratislava, Slovacchia

Top Pizzeria in Latvia 2021: Street Pizza – Riga, Lettonia

Green Oven

Bæst – Copenaghen, Danimarca

Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

Lilla Napoli – Falkenberg, Svezia