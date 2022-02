Vodafone, ricavi in rialzo. In Italia cresce la rete fissa

I ricavi totali sono aumentati del 4,3%, confermata la guidance di novembre – In Italia prosegue la flessione nel mobile per effetto della concorrenza aggressiva di Iliad

Vodafone Group che ha chiuso il terzo trimestre del suo anno fiscale con ricavi in crescita. Un risultato che ha consentito di confermare le stime diffuse lo scorso novembre, che a loro volta erano superiori rispetto alle previsioni di inizio anno.

I conti di Vodafone Group

Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi totali in aumento del 4,3% (+3,7% la crescita organica) a quota 11,684 miliardi di euro. In rialzo del 3,1% (+2,7% organico) i ricavi da servizi, che si sono attestati a 9,647 miliardi di euro. Nella sola Germania, i ricavi dei servizi sono cresciuti dell’1,1% organico a 2,936 miliardi di euro. Risultati positivi, accolti con un rialzo del 3,1% delle azioni Vodafone sul LSE di Londra.

“Il nostro team ha realizzato un altro trimestre solido, a dimostrazione della sostenibilità della nostra strategia di crescita e dell’ambizione a medio termine”, ha commentato il ceo Read, sottolineando che “questa performance ci pone saldamente sulla buona strada per raggiungere risultati dell’anno fiscale 2022 in linea con la guidance più alta che abbiamo fornito a novembre”

“Rimaniamo concentrati sulle nostre priorità operative -per rafforzare lo slancio commerciale in Germania, accelerare la nostra trasformazione in Spagna e posizionare Vodafone Business per massimizzare le opportunità di finanziamento della ripresa dell’Ue. Siamo anche impegnati a creare valore per i nostri azionisti attraverso azioni di portafoglio proattive e continuando a migliorare in termini di ritorno”, ha aggiunto il manager.

I risultati di Vodafone Italia

Nel nostro Paese, Vodafone Italia ha archiviato il terzo trimestre con ricavi in calo dell’1,3% rispetto agli stessi tre mesi del 2020 a quota 1,107 miliardi, una performance che riflette la perdurante competizione nel segmento mobile, evidenzia la società in una nota, aggiungendo che la stabilizzazione del trend è dovuta alla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa.

Non a caso i ricavi da rete fissa sono saliti del 3,1% a 313 milioni di euro, con oltre 3 milioni di clienti in banda larga (+2,3% rispetto all’anno precedente. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 24,5 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,9 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership con Open Fiber.

ho. Mobile, il second brand di Vodafone ha superato i 2,7 milioni di clienti.

La reazione della Borsa

Sul London Stock Exchange il titolo Vodafone Group festeggia la crescita dei ricavi internazionali. A metà mattinata le azioni guadagnano il 3,25% del loro valore a 132,16 sterline.