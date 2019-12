Vodafone lancia V-Baby Alert, sistema anti-abbandono

Il dispositivo avvisa i contatti configurati se la macchina è ferma e il bambino viene lasciato solo in auto – Funziona grazie a un cuscino smart e all’App Tata

Un dispositivo anti-abbandono pensato per i genitori che trasportano in auto i loro bambini. Si chiama V-Baby Alert e sarà disponibile da venerdì 13 dicembre sia online che negli store Vodafone al prezzo di 99 euro.

Come funziona? Sfruttando le potenzialità dell’Internet delle cose. “Grazie a un sistema di notifica multiplo, avvisa tempestivamente i contatti configurati se il bambino viene lasciato da solo in auto”, spiega Vodafone.

Il dispositivo è composto da un cuscino smart che viene collegato tramite Bluetooth a un dispositivo connesso tramite la V-Sim di Vodafone. E’ dotato di un ricevitore GPS e di un accelerometro in grado di rilevare quando la macchina è ferma o in movimento e la sua posizione. Se la macchina è ferma da più di 10 minuti e il bambino si trova sul seggiolino, il dispositivo rileva la sua presenza e invia automaticamente una notifica al contatto principale. In caso di telefono spento, la notifica viene inviata ad altri 5 contatti configurati. La persona contattata potrà interrompere l’allarme attraverso l’app, mentre nel caso in cui il contatto di riferimento non annulli l’emergenza, V-Baby Alert farà partire una chiamata.

Per attivare V-Baby Alert occorre scaricare l’app V by Vodafone e seguire la procedura guidata. Al termine dell’attivazione l’utente verrà invitato a scaricare l’app Tata da utilizzare quotidianamente per la gestione del dispositivo.

Il costo del dispositivo è pari a 99 euro e con 6 mesi di servizio inclusi, a seguire i clienti pagheranno 1 euro al mese con addebito su credito telefonico per i clienti Vodafone o su carte di credito per i clienti Non Vodafone. I clienti Vodafone potranno inoltre rateizzare il contributo iniziare pagando 3,99 euro per 24 euro.