Vlahovic subito alla Juve per 67 milioni più bonus

Colpaccio in arrivo della Juve sul calciomercato: i bianconeri hanno presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per acquistare da subito il bomber Dusan Vlahovic

La Juve ha presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per acquistare e portare subito a Torino uno dei migliori giovani goleador in Europa: Dusan Vlahovic, 22 anni venerdì prossimo. Il club torinese offre 67 milioni cash più un bonus che porterebbe a oltre 70 milioni l’investimento che ovviamente ha già fatto infuriare i tifosi della Viola. Accordo di massima già raggiunto con la Fiorentina.

L’attaccante serbo dovrebbe effettuare le visite mediche a Torino giovedì per essere in campo alla ripresa del campionato che prevede per domenica 5 febbraio il match tra Juve e Verona.

L’arrivo di Vlahovic alla Juve da subito potrebbe liberare, anche qui da subito o al massimo a giugno, Alvaro Morata, che è richiesto dal Barcellona anche se il club catalano è a corto di risorse finanziarie.

Inoltre l’acquisto-boom del centravanti della Fiorentina potrebbe avviare un vero e proprio tourbillon di mercato, non solo perchè la Fiorentina dovrà trovare un sostituto – in pole c’è il brasiliano Cabras – ma perchè anche gli altri club daranno fondo a tutte le loro energie per contrastare il rafforzamento della Juve che sta facendo di tutto per recuperare terreno in classifica e puntare all’ingresso nella prossima Champions.