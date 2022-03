Visa e Mastercard sospendono le transazioni in Russia. Niente prelievi né pagamenti dopo la guerra in Ucraina

Le carte Visa e Mastercard emesse in Russia non saranno più utilizzabili. All’interno della Federazione non funzioneranno nemmeno le carte emesse altrove

Si stringe sempre di più la morsa economica sulla Russia. Visa e Mastercard hanno annunciato la sospensione dei loro servizi di pagamento in Russia. Un scelta che ricalca quella compiuta dagli ultimi giorni da altre grandi multinazionali, uscite dal mercato russo dopo l’invasione in Ucraina.

Lo stop arriva dopo una telefonata tra il presidente statunitense, Joe Biden, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito dagli Usa, sarebbe stato lo stesso presidente ucraino a chiedere il blocco delle carte di pagamento nel corso del suo incontro da remoto con i membri del Congresso.

La decisione di Visa

Attraverso un comunicato stampa Visa ha annunciato che il blocco dei servizi “avrà effetto immediato”. A partire da oggi, dunque, le carte di pagamento Visa che sono state emesse in Russia non funzioneranno più in Russia e anche al di fuori del Paese. Non solo, tutte le carte Visa emesse da istituti finanziari al di fuori della Russia non funzioneranno più all’interno della Federazione Russa.

“Siamo obbligati ad agire in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e agli eventi inaccettabili a cui abbiamo assistito”, ha sottolineato Al Kelly, presidente e Ceo di Visa. “Ci rammarichiamo per l’impatto che ciò avrà sui nostri stimati colleghi e sui clienti, partner, commercianti e titolari di carte che serviamo in Russia. Questa guerra e la continua minaccia alla pace e alla stabilità richiedono che rispondiamo in linea con i nostri valori”, ha aggiunto.

Lo stop di Mastercard in Russia

L’annuncio di Visa è stato seguito a ruota da quello della “rivale” Mastercard. L’azienda newyorkese ha deciso di sospendere tutti i suoi servizi in Russia.

“Questa misura – spiega Mastercard – implica che le carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dal sistema Mastercard”. Inoltre, ha sottolineato la società, “le carte Mastercard emesse al di fuori del Paese non funzioneranno in Russia”.

Resta Sberbank

Le decisioni di Visa e Mastercard di bloccare le transazioni in Russia non avranno un impatto sulle carte di pagamento emesse dalla banca russa Sberbank. Lo ha subito precisato l’agenzia russa Tass, cercando di tranquilizzare i cittadini. “Tutte le carte dei clienti Sberbank funzioneranno, sarà possibile effettuare transazioni sul territorio della Russia – prelevare contanti, effettuare trasferimenti per numero di carta, pagare sia nei negozi offline che nei negozi online russi “, ha fatto sapere la banca.

