Violenza sulle donne: Global Thinking Foundation e Gli Stati Generali delle Donne firmano protocollo

L’accordo firmato a Milano ha l’obiettivo di condividere l’impegno nella promozione di progetti per favorire la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.

Global Thinking Foundation, nata con la missione di promuovere l’educazione finanziaria e con una particolare attenzione alle donne e all’uguaglianza di genere, firma con Gli Stati Generali delle Donne un protocollo d’intesa con l’obiettivo di condividere l’impegno nella promozione di progetti per favorire la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. L’accordo viene firmato a Milano alla presenza di Isa Maggi, fondatrice e coordinatrice de Gli Stati Generali delle Donne, e Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, e si inserisce nel contesto dell’iniziativa “Libere”, progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito della promozione di azioni di comunicazione per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

“La firma di questo Protocollo – ha commentato Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation – segna un ulteriore passo avanti nel nostro impegno nei confronti delle donne vittime di violenza economica. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza e gli strumenti per realizzare programmi e progettualità specifiche volte alla diffusione e conoscenza dei principi dell’alfabetizzazione finanziaria per favorire l’inclusione sociale delle fasce deboli.”